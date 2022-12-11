Çeteleri çökertti

Eski Rus ajanı Aliya Roza, seks işçisi kılığında gizli psikolojik istihbarat teknikleriyle uluslararası uyuşturucu ve insan kaçakçılığı çetelerini çökerttiğini söyledi.

Eski Rus ajan Aliya Roza, Sovyet istihbarat servisi KGB'de erkekleri baştan çıkarmak için kullanılan teknikleri anlattı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in iktidarının ilk yıllarında Rus istihbaratında ajanlık yapan Roza, gizli psikolojik istihbarat teknikleriyle uluslararası uyuşturucu ve insan kaçakçılığı çetelerini nasıl çökerttiğini Batı basınıyla paylaştı. Kullandığı tekniklerle istediği her erkeği etkileyebileceğini savunan eski ajan, İngiliz Daily Star gazetesine yaptığı açıklamada, seks işçisi kılığında Çeçen çetelerin arasına sızarak bilgi topladığını söyledi.

“Rus gangsterler reşit olmayan kızları eski Sovyet ülkelerinden getiriyorlardı. Onları kaçırıp Avrupa'ya seks ticareti için gönderiyorlardı. Korkunçtu” diyen eski ajan, bu çeteyi çökertmek için Rus istihbaratının kendisini görevlendirdiğini kaydetti.

Askeri geleneğe sahip bir ailede büyüyen, genç yaşta ajanlık kariyerine başlayan ve silah kullanmayı öğrenen Roza, “Çete liderlerini kendime aşık etmem gerekiyordu. Sovyet psikologlar Soğuk Savaş döneminde bir erkeğin kafasının nasıl çalıştığı konusunda çalışmalar yapmıştı, kadın ajanlara bunlar öğretilirdi” ifadelerini kullandı. Eski ajan, öncellikle erkeklerin ruhsal dünyası konusunda detaylı bilgi edinmek gerektiğini, bunları yavaş yavaş onları manipüle etmek için kullandığını belirtti.

ABD'ye yerleşen ve KGB'den öğrendiği tekniklerle ilgili dersler veren Roza, fiziksel özellik ve sosyal statüden bağımsız olarak erkekleri etkileme tekniklerinin özel hayatta ve iş dünyasında da kullanılabileceğini ifade ediyor.

