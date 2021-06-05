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Futbol Federasyonunda seçim günü

Genel kurulda 33 üye kulüp, başkanlık için Sertoğlu ile Birinci arasında tercih yapacak

Futbol Federasyonunda seçim günü
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Seçimli Olağan Genel Kurulu bugün toplanıyor. 
KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu’nda gerçekleşecek seçimli genel kurul saat 10.00’da başlayacak. 
Genel Kurul’da 16 Süper Lig, 16 1. Lig ve 1 Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) kulüpleri temsilcisi yeni dönem başkanını belirleyecek. 
KTFF Genel Sekreterliği daha önce incelediği başvurularda mevcut başkan Hasan Sertoğlu ve Tekin Birinci’nin başkan adaylıklarını onaylamıştı.
Covid-19 tedbirleri çerçevesinde gerçekleşecek genel kurulda üyelerin birer temsilci ile katılması istenirken, toplantı basına açık gerçekleştirilecek.

Olağan Genel Kurulun gündemi şöyle;
1- Toplantı açılışı

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2- Saygı duruşu ve İstiklal Marşı
3- Divan Kurulu oluşumu
4- Faaliyet raporu ve mali raporun Genel Kurul onayına sunulması
5- Başkanlık seçimi
6- Dilek ve Temenniler
7- Kapanış.

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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