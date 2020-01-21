Gençler Birliği kampta hazırlandı

K-Pet Birinci Lig ekiplerinden Larnaka Gençler Birliği, bir haftalık Acapulco kampını geçtiğimiz gün tamamladı.

Kadro değişti

Gençler Birliği, ilk devre takımda forma giyen Ali-Emre İmam Kardeşler, Tuğrul Çiftçioğlu, Mehmet Göreli, Mustafa İnanç ve TC'li isim Mahmut Gerdan ile yollar ayrılmış, Şenol Şöför ise kulübü Mağusa Türk Gücü'ne geri dönmüştü. Kırmızı siyahlılar, bu eksikliklerinin yerini Neval Erkan Esengül, Berhan Çelme, Serkan Zeyin, Erdoğan Murat ve Mete Sağır ile doldururken, takıma bir de TC'li oyuncu katılacak.

Günde 2 antrenmanla hazırlandılar

Teknik direktör Hasan Topaloğlu nezaretindeki Gençler Birliği, devre arası kampını tamamlayarak İskele'ye döndü. Günde çift idman yaparak ikinci devreye hazırlanan kırmızı siyahlılar, cumartesi günü Düzkaya ile oynadığı maçı Bülent Çakmak ve denemeye aldığı TC'li oyuncu Murat Turan'ın 2 golü ile 3-1 mağlup ederken, pazar günü ise Lefke ile oynadığı maçı Bülent Çakmak(2), Mete Sağır ve denemeye aldığı TC'li oyuncular Mustafa Sevim ve Ali Biber'in golleri ile 5-2 yendi.