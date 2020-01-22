LAÜ öğrencilerinin tasarladığı projeler, Bedesten’de sergilendi

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Mimarlık Fakültesi tarafından düzenlenen nitelikli tasarım üretimleri “30. Yılda LAÜ Mimarlık” etkinliği adı altında halka açık olarak Lefkoşa Bedesten’de sergilendi. LAÜ Mimarlık Fakültesi etkinliği ile LAÜ’nün 30. yılı kapsamında toplumda Mimarlık bilincini artırmak ve tasarımın önemini vurgulamak hedeflendi.

2018-2019 Akademik yılı içerisinde tasarlanan başarılı Mimari ve İç Mimari projeler Yrd. Doç. Dr. Erçim Uluğ, Yrd. Doç. Dr. Gözde Oral ve Yrd. Doç. Dr. Nilay Bilsel küratörlüğünde hazırlanarak, Bedesten de sergilendi ve proje sahipleri tarafından sunumları yapıldı. 18 projeden oluşan sergi Bedesten’in etkili atmosferi içerisinde Mimarlık dünyası ile buluştu.

Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2020, 12:17