Yeşilyurt Özel Eğitim ve LTB El Ele Kreşi çocukları ile buluştu

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) El Ele Kreşi, Yeşilyurt Özel Eğitim Merkezi’ni ağırladı.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı ve LTB Engellemeyen Lefkoşa Komisyonu Koordinatörü Çelen Çağansoy’un da katıldığı buluşmada, LTB Elele Kreşi’ndeki çocuklar ile Yeşilyurt Özel Eğitim Merkezi’nin öğrencileri sohbet ettiler, oyunlar oynadılar, birbirlerine hediyeler verdiler.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, her daim LTB ile birlikte olan ve dayanışma gösteren Yeşilyurt Özel Eğitim Merkezi’ne ve Esma İneci nezdinde tüm yaratıcı ekibine çok teşekkür ederek kreş ile merkezdeki öğrencileri bir araya getirerek kaynaştıran yöneticilerin çok değerli bir buluşmaya imza attıklarını kaydetti.

Yeşilyurt Özel Eğitim Merkezi sorumlu öğretmeni Esma İneci, Harmancı’nın çocukların buluşmasına katılmasından mutluluk duyduklarını kaydederek kendilerine her zaman çok iyi ev sahipliği yapan LTB’ye çok teşekkür etti.

Yeşilyurt Özel Eğitim Merkezi öğrencileri Lefkoşa gezisi sırasında LTB Elele Kreşi’nden sonra sırasıyla Dr.Fazıl Küçük Müzesi, Bandabuliya ve LTB Paylaşım Mutfağı’nı ziyaret etti.

Lefkoşa Gezi Treni ile Surlariçi’nde tur da atan öğrenciler, öğlen yemeğini de Paylaşım Mutfağı’nda yedi. Yeşilyurt Özel Eğitim Merkezi öğrencileri Paylaşım Mutfağı’na makarna katkısı da yaptı.