Göçmenköy’de tempo arttı

K-Pet Süper Lig ekiplerinden Göçmenköy teknik patron Hakan Sermaye yönetiminde çalışmalarına kendi tesislerinde devam ediyor. Göçmenköy, 22.hafta sonunda 26 puanla 10. sırada yer alıyor.

Kendi tesislerinde kuvvet, çabukluk, dayanıklılık idmanları ile çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Göçmenköy, hazırlık maçlarına ise önümüzdeki hafta içi başlıyor.

Teknik patron Hakan Sermaye yaptığı açıklamada, futbolcularının idmana katılımından ve gösterdikleri çalışma azminden son derece memnun olduğunu belirtti. Önümüzdeki hafta 9 idman programı hazırladığını belirten Sermaye, 3 Haziran’da GHE, 6 Haziran’da Lefke, 10 Haziran’da Ocak ve 13 Haziran’da ise Yalova ile hazırlık maçı oynayacaklarını söyledi.

