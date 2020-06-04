Oteller sertifika ile açıldı

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, belirlenen kriterlere uygun işletme şartlarını yerine getiren ve “Güvende Kal” sertifikasını almaya hak kazanan turizm işletmelerine sertifikalarını vermeye başladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Bakan Üstel, “Güvende Kal” sertifikasını alan ve kontrollü açılmaya hak kazanan turizm işletmelerini ziyaret ederek, işletme yetkililerine sertifikalarını verdi.

Bakan Üstel, belirlenen kriterlere uygun şekilde düzenlemelerini gerçekleştiren ve Bakanlık tarafından yapılan denetimler sonucunda sertifika almaya hak kazanan turizm işletmelerine yönelik sertifika dağıtımındaki konuşmasında, süreci değerlendirip, kontrollü bir şekilde faaliyete geçecek turizm işletmelerine başarılar diledi.

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, dünya ile birlikte mücadele verilen yeni tip koronavirüs pandemisi tedbirleri kapsamında, Bakanlar Kurulu kararı ile insan sağlığı ön planda tutularak sektörlerin faaliyetlerini durdurma kararı aldıklarını, birçok sektör gibi turizm sektörünün de faaliyetlerinin durdurulduğunu hatırlattı.

“Ülke olarak vermiş olduğumuz ve bütün dünyaya örnek teşkil edecek Covid-19 mücadelesi ve ülkemizin Covid-19 pandemisi mücadelesinde gelinen nokta, toplum sağlığını ön planda tutarak, tedbir amacıyla kapatılan sektörlerin kontrollü bir şekilde yeniden açılımını gündeme getirmiştir” diyen Bakan Üstel, “Pandemi mücadelesinde, dünyada olduğu gibi en fazla etkilenen turizm sektörünün, kontrollü açılım sürecinde nasıl açılabilecekleri, faaliyetlerini nasıl sürdürebilecekleri konusunda Bakanlık olarak, başta Kıbrıs Türk Otelciler Birliği (KITOB) olmak üzere birçok turizm paydaşları ile birlikte yoğun bir çalışma içerisine girdik ve bu yoğun çalışmalar neticesinde bazı açılım kriterleri belirledik” dedi.

Bakan Üstel, Bakanlar Kurulu kararı ile ülkenin küresel salgınla mücadele sürecinde geldiği başarılı durum da göz önünde bulundurularak, turizm tesislerinin kontrollü bir şekilde açılımı, belirlenen kriterlere uygun işletme şartlarını yerine getiren ve Bakanlık olarak yapılan denetimler sonucunda “Güvende Kal” sertifikası almaya hak kazanan turizm işletmelerinin yeniden faaliyete geçmesinden memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

“Güvende Kal sertifikaları, ülkemizin ne denli güvenli olduğunun birer nişanesidir” diyen Bakan Üstel, “Sertifika sahibi turizm tesislerimiz, insan sağlığını ön planda tutarak, belirtilen kriterlere ve hijyen koşullarına uygun bir şekilde, gelen misafirlerine güvenli Ada’da güvenli tatil imkanı sağlayacaklarının bir göstergesi olacaktır” dedi.

Bakan Üstel, kontrollü açılım şartlarını yerine getiren tüm turizm işletmelerine, Bakanlık tarafından gerçekleştirilecek olan denetimler neticesinde, sertifikalarının dağıtımına devam edileceğini de kaydetti.