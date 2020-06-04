“Karantinasız geliş mümkün olabilir”

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Meclis konuşmasında sınır kapıları ile ilgili tartışmaları değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın kendilerinden epidemiyolojik açıdan son duruma ilişkin rapor talep ettiğini belirten Pilli, “Bir profesör ile çalışıyoruz. Pazartesi günü her şeyi bir kitapçık haline getirip vereceğiz. Sayın Cumhurbaşkanı ne istiyorsa vereceğiz. Gizleyecek değiliz” dedi.