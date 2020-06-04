Kıbrıs Türk Multiple Skleroz Derneği, koronavirus sürecinde defalarca yer değiştiren Nöroloji Servisi’nin kendi yerine taşınması için “Servisimizi geri istiyoruz” sloganıyla imza kampanyası başlattı.

Dernek Başkanı Sibel Hançerli, konuyla ilgili açıklamasında, salgın sürecinde MS hastalarının damardan ilaç tedavilerini aldıkları Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Nöroloji Servisi’nin karantina bölümü olarak kullanıldığını ve nöroloji servisinin farklı servislere taşındığını kaydetti. Hançerli, “Nöroloji servisi bu süreçte önce dahiliye servisine, sonra Kolan Hastanesi’ne ve daha sonra Dr. Burhan Nalbantoğlu ortopedi servisine taşındı. Bir dönem de damardan ilaçlarımızı onkoloji servisinde aldık. MS hastaları hala ortopedi servisinde sığıntı gibi tedavi almaya devam etmektedir” dedi. Sibel Hançerli, MS hastalarının mağdur olmaması için nöroloji doktorları ve hemşirelerinin özverili çabalarının göz ardı edilmediğini ancak oldukça kalabalık olan hasta sayısından dolayı tedavi almakta zorlandıklarını kaydetti. Hançerli, MS hastalarının korona sürecinde pek çok sorunla boğuşmak durumunda kaldığına ve ataklarını tetikleyen stresler yaşadığına dikkat çekti. Sağlık Bakanı Ali Pilli’den defalarca randevu talep ettiklerini ancak hiç cevap almadıklarını belirten Hançerli, MS hastalarının koronavirüs sürecinde unutulduğunu söyledi. Hançerli, “En kısa zamanda kendi servisimize, damardan ilaç tedavilerimizi doğru hızda ve sürede almamıza imkan veren tıbbi donanımlı odalarımıza geri dönmek istiyoruz” dedi.