Akıncı ve Tatar kapıları görüştü

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Başbakan Ersin Tatar, Güney Kıbrıs’la olan sınır kapılarının açılması konusunu görüşmek üzere bir araya geldi.

Akıncı ile Tatar’ın baş başa yaptığı görüşmenin ardından, hem Akıncı hem de Tatar açıklama yaptı.

Akıncı adım adım açılım sürecinin başladığına değindi, Rum lider anastasiadisle görüşmesini anlattı.

Akıncı, ellerinde henüz epidemiyolojik verilerin olmadığını, bunların belirlenip Sağlık Teknik Komitesine verilmesi gerektiğini belirtti.

Tatar: Belirlenecek şartlarla geçiş konusunda düzenleme yapılabilir

Başbakan Ersin Tatar da Akıncı’yla görüşmesi sonrasında açıklamada bulundu. Güney’de çalışanların geçişlerine olumsuz bakmadıklarını söyleyen Tatar, “belirlenecek şartlarla geçiş konusunda düzenleme yapılabilir” dedi.

Güncelleme Tarihi: 04 Haziran 2020, 18:17