‘Sıkıntı yaşamak istemiyoruz’

Beyzade ÜNALMIŞ

K-Pet Süper Lig ekiplerinden Baf Ülkü Yurdu 18 Haziran’da başlayacak olan son 8 haftalık bölüm için hazırlıklarını aralıksız sürdürüyor.

Hazır hale geleceğiz

Baf Ülkü Yurdu Teknik Direktörü Gökmen Davutoğlu, hazırlık süreciyle ilgili sıkıntılı bir dönemde olduklarını ancak bu süreyi iyi organize edip ligin başlamasına kadar hazır hale gelmeye çalışacaklarını kaydetti.

Kulüpler kriz yaşayacak

Pandemi sonrasında tüm dünyada ortaya çıkan ekonomik sıkıntıların kulüpleri de etkilediğinin altını çizen Gökmen Davutoğlu ilerleyen süreçte kulüplerde daha büyük krizlerin çıkacağını söyledi.

Oyuncu performanslarında düşüşler yaşandı

Baf Ülkü Yurdu Teknik Direktörü Gökmen Davutoğlu pandemi süresince evde bireysel çalışma yapsalar da oyuncuların pandemi öncesindeki performanslarında büyük düşüşler olduğunu belirterek bunu normale döndürmeye çalıştıklarını vurguladı.

Maçların başlaması için acele edildi

Davutoğlu maçların başlaması için acele edildiğini düşündüğünü belirterek “Bu süreç her yönüyle ve herkes için zor olacak. Ancak adaletli bir dönem olmayacak. Birçok kulüp bundan olumsuz anlamda etkilenecek” dedi.

Hazırlıklarımızı sürdüreceğiz

Oyuncuların alışık olmadıkları bir sürecin içinde olduklarını belirten Baf Ülkü Yurdu Teknik Direktörü Gökmen Davutoğlu, bunu aşmak için çalıştıklarını kaydederek “Yalova ve Gençlik Gücü ile hazırlık maçı oynayacaklarını ve hazırlıklarını devam ettireceklerini söyledi.

Play-out’un dışında kalmak istiyoruz

Play-out sıralamasına yakın olduklarını belirten Gökmen Davutoğlu kalan 8 maçta ellerinden gelen performansı sergileyerek play-out sıralamasının dışında kalmak istediklerini bunu başarabilecek bir kadrosunun da olduğunu vurguladı.

