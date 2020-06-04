İşçi eylemi Tatar’ı kızdırdı

Güney Kıbrıs’ta çalışan Kıbrıslı Türkler, her iki kesimde hayat normale dönerken, kapıların açılmamasından dolayı mağdur olduklarını belirterek, meclis önünde eylem yaptı

Kuğulu Park’ta toplanan eylemciler, meclis önüne sloganlar atarak yürüdü

“Hükümet buraya, hükümet istifa, korkunun ecele faydası yok sloganları atılıyor işimize dönmek istiyoruz” dövizleri ile meclis önüne giden eylemcilere, ana muhalefet CTP Genel başkanı Tufan Erhürman seslendi

Erhürman, eyleme destek verdiklerini ifade ederek, konuyu Başbakan ile görüşme sözü verdi.

Toplumcu Demokrasi Partisi Milletvekili Hüseyin Angolemli de eyleme destek verdiklerini ifade ederek, “Siz kapıların açılmasını değil sizin için geçiş hakkı verilmesini istiyorsunuz ve çok haklısını” diye konuştu, hükümetin bu konuda adım atması gerektiğine vurgu yaptı.

“Akıncı’yı dinleyin” talebi Tatar’ı kızdırdı

Eylemcilerin ısrarı sonrasında Başbakan Ersin Tatar da eylemcilerin yanına geldi… Sorunu ortadan kaldırmak için çalıştıklarını anlatan Tatar’ın konuşması sıklıkla kesildi. Bir eylemcinin Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın dinlenmesi gerektiğine ilişkin söylemi Tatar’ı kızdırdı ve eyleme siyaset karıştığını ifade ederek meclise geri döndü..

Eylemciler bir süre daha sloganlar attı ve eylemi noktaladı