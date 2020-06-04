Yunanistan'ın başkenti Atina'da, ABD'nin Minnesota eyaletinde siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddetiyle yaşamını yitirmesi nedeniyle düzenlenen gösteride, polis ile göstericiler arasında çatışma çıktı.
Çeşitli sol grupların çağrısıyla parlamento binasının da bulunduğu Sintagma Meydanı'nda bir araya gelen yaklaşık 3 bin kişi, polis şiddeti ve ABD karşıtı sloganlar atarak ABD'nin Atina Büyükelçiliği'ne yürüdü.
''Kahrolsun Amerika'', ''Amerika, Yunanistan'da istenmiyorsun'' yazılı pankartların taşındığı gösterinin sonunda yüzleri maskeli bazı gruplar, büyükelçilik önünde yoğun güvenlik önlemleri alan çevik kuvvet ekiplerine molotofkokteyli ve taşlarla saldırdı.
Polis, göstericilere gaz ve ses bombalarıyla karşılık verdi.
Yunanistan'da eylemcilerle polis çatıştı
Amerikada polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden George Floyd için Avrupa'nın bir çok başkentinde de eylemler düzenlendi. Atina'da polis ile eylemciler çatıştı
Yunanistan'ın başkenti Atina'da, ABD'nin Minnesota eyaletinde siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddetiyle yaşamını yitirmesi nedeniyle düzenlenen gösteride, polis ile göstericiler arasında çatışma çıktı.
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