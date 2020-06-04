Güney'de yeni vaka yok

Güney Kıbrıs'ta bugün pozitif vakaya rastlanmadı, Toplam bin 996 test yapıldığı açıklandı. Kıbrıs'ın güneyinde toplam Koronavirüs vaka sayısı 958, can kaybı sayısı ise 24.

Kuaförler, berberler, güzellik salonları, dövme merkezleri ve restoranlarda 10 bin çalışanın kontrol edilmesine yönelik program kapsamında 491 laboratuvar testi tamamlandı, pozitif vaka çıkmadı.

Perakende ve inşaat şirketlerindeki çalışanlara 482 laboratuvar testi yapıldı, tüm sonuçlar temiz çıktı.

Daha önce teyit edilmiş vakaların temaslarını izleme sürecinde de 121 test gerçekleştirildi, Coronavirüs’e rastlanmadı. 222 kişi de şahsi inisiyatifle test yaptı ve bunlardan da olumsuz bir sonuç çıkmadı.