İskele triatlonu keyif verdi

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Triatlon Federasyonu tarafından düzenlenen yarış tamamlandı

İskele triatlonu keyif verdi
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Spor Dairesi idaresinde Triatlon Federasyonu tarafından organize edilen İskele Gençlik Triatlonu Makenji Plajı’nda gerçekleşti. Sprint ve olimpik mesafelerde gerçekleşen triatlon yarışında sporcular sprint mesafesinde 750 metre yüzdü, 20 kilometre bisiklet sürdü ve 5 kilometre koştu. Olimpik mesafede ise sporcular 1,5 kilomete yüzdü, 40 kilomtre bisiklet sürdü ve 10 kilometre koşarak finişe ulaştı. 
İskele Gençlik Triatlonu’nda sprint mesafede, genel klasman birincisi Aspava’dan Berk Bağrıkara, kadınlar birincisi Ares Spor Kulübü’nden Püren Eda Gözer oldu. Olimpik mesafede ise genel klasman birincisi Ares Spor Kulübü’nden Hüseyin Arhan, kadınlar birincisi yine Ares’ten Ayşa Küçükakça oldu. Olimpik mesafede takım yarışının da yer aldığı İskele’de sporcular birer branşta mücadele ederek takım oluşturdu.

Ödüller Başbakan Tatar’dan
Noyanlar Group sponsorluğunda gerçekleşen İskele Gençlik Triatlonu Yarışı sonrasında sporculara kupa ve madalyalarını Başbakan Ersin Tatar takdim etti. Yarışmanın ödül törenine katılan Başbakan Ersin Tatar genel klasmanda ilk 3’e giren sporculara kupa ve madalyalarını takdim etti. Ödül töreninde Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Deniz Dana, Spor Dairesi Müdürü Mehmet Özbilgehan, Spor İhtisas Komisyonu Başkanı Sertaç Bozatlı da sporculara ödül takdim etti.

Yarışmada elde edilen sonuçlar şöyle:

Olimpik Erkekler Genel Klasmanı
1.Hüseyin Arhan    Ares        2:07:40.0
2.Kemal Elektrikçi    Ares        2:10:00.9
3.Şevki Ahcıhoca    Aspava        2:10:57.9

Olimpik Kadınlar Genel Klasmanı
1.Ayşa Küçükakça    Ares        2:32:06.5
2.Aslı Simay Yazıcı    Ferdi         2:35:07.8
3.Mine Devrim    Tüfekçi    2:41:06.9

Olimpik Takım Genel Klasmanı
1.Team İtech        1:52:59
2.Old Goats        2:11:48
3.Tüfekçi        2:54:40

Sprint Erkekler Genel Klasmanı
1.Berk Bağrıkara    Aspava         1:04:14.4
2.Ekrem Kaide    Aspava         1:04:41.2
3.Buğra Korahan    Ares             1:05:07.8

Sprint Kadınlar Genel Klasmanı
1.Püren Eda Gözer    Ares         1:31:00.6
2.Fiona Addington    Ferdi         1:33:42.3
3.Pembe Abohorlu    Aspava     1:41:00.7 

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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