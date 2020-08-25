Önlemlerin alındığı bir mekanda deniz ürünleri

Reha ARAR

Günümüzde artık bir restoranın kalitesinden, yemeklerinin lezzetinden, mekana gittiğimizde kimlerle karşılaşırımdan, kapıda bekleyen magazin basınına fotoğraf çektirmekten çok daha önemlisi pandemik tedbirler…

Bu yazıyı kaleme aldığım gün tıpkı anavatanda olduğu gibi yavru vatanda da Covid-19 hastalarının sayısı artmaktaydı. Gerek Türkiye’den gelen misafirler gerekse Kıbrıs’ta yaşayanlar haklı olarak rezervasyon için güvenli, mesafeli ve açık alanlı restoranları tercih ediyordu. Tüm bu konuştuklarımı bir cümle ile özetlersem işte sizin için Merit Crystal Cove Lambusa Balık Restoranı… Otel’in ana binasının en üst katında yer alan Lambusa, muhteşem bir deniz manzarasını ayaklarınızın altına seriyor.

Otel’in Genel Müdürü Ercan Turhan ile yaptığım sohbette, misafirleri için bu tedbirler nasıl daha rasyonel olur diye düşünüp çok yoğun bir çalışma içerisine girdiklerini öğrendim. Masaları daha seyrek hale getirdiklerini, KKTC Bakanlar Kurulu, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu ve KITOB’un (Kıbrıs Türk Otelciler Birliği) salgınla mücadele kararları çerçevesinde her konuyu en ince ayrıntısına kadar hassasiyetle uyguladıklarını görmek beni mutlu etti. Bu arada Lambusa menüsü, mevsim koşullarına göre yeniden düzenlenmiş ve özellikle bölgenin bağ ve bahçelerinde yetişen günlük taze sebze ve meyvelerle desteklenmiş. Şimdi isterseniz başlangıçlara birlikte bakalım…

Eşsiz lezzetlere ilk adımı atarken bizi Kıbrıs usulü yeşil zeytin, yöresel adı ile çakıstes, ezine peyniri, kavun ve buzda badem karşıladı. Kıbrıs’ın vazgeçilmez lezzeti kabak çiçeği dolması; çok doğru bir teknikle, usulüne uygun yapılmış Girit mezesi; levrek marin; kuru domatesli ahtapot salatası; domates soslu dereotlu yoğurtla bezenmiş mücver; mısır ununda domates soslu patlıcan közleme; zeytinyağlı enginar; deniz börülcesi ve yoğurtlu semizotu ile masamız donatıldığında Akdeniz’in enfes lezzetlerini seyre dalıp Kıbrıs’ta olduğumuzu derinden hissettik. Karamelize soğan ve Kıbrıs zeytini ile yapılmış bahçe domatesi salatası (Lambusa salatası) ile de mezeler taçlandırıldı.

Ara sıcaklar muhteşem

Ara sıcaklarda Lambusa’nın Şefi Cem Çelikkaya’nın özel bir formülle yapmış olduğu “baby kalamar dolma” özellikle büyük beğenimi kazandı. Zaten etraftaki diğer masalara baktığımda da doğru düşündüğümü gördüm. Kurutulmuş ev yapımı domates ile güveçte pişirilmiş ve Genel Müdür Ercan Turhan’ın formülü ile yapılmış “deniz mahsulleri güveç” de oldukça etkileyiciydi. Bunların yanında sevenleri için kalamar tava, güveçte tereyağlı karides, balık köftesi, balık kavurma, taze olta balığı tava, sütte balık, kremalı midye ve sübye ızgara da mevcut, gönlünüze ve damak tadınıza uygun olanlarını siz seçin…

Balık lokantalarında genellikle insanlar mezeler ve birbirinden leziz ara sıcaklar ile doyuyor ve sonuçta balığa yer kalmıyor. Biz bunu göz önünde tutarak, Cem Şef’in bu konudaki maharetini de bildiğimiz için bu yemekte “minekop ızgara” tercih ettik. Hakikaten neredeyse tüm balık tek bir parça halinde, içi ve dışı gayet kıvamında pişmişti. Benim için balığın gerçek ızgarada pişirilmesinde en önemli unsur öz suyunun içinde kalmasıdır. Ama nedense ızgaraların vasıfsızlığı, belki de pişirme hataları balığı kuru bir şekilde masaya getirtiyor. Lambusa’nın en beğendiğim özelliklerinden birisi balık ızgara yapımındaki dikkat ve el becerisi oldu. Bu konuda Lambusa’yı çok başarılı buldum.

Tatlılara yer ayrılmalı

Otel’in Executive Chef’i Erhan Üçüncüoğlu’nun yönetimindeki ana mutfak, Lambusa için özel bazı tatlılar hazırlamıştı. Bunların içerisinde tercihim “ılık çikolatalı Churros tatlısı” oldu. Sunumu ve damağımda bıraktığı tat ile adeta lezzet yolculuğuna çıktığımız bu akşama son dokunuşu yaptı… Bir dahaki sefere ise dondurmalı irmik helvasını mutlaka deneyeceğim.

Bütün bu yiyecek-içecekleri tadarken değerli Türk Sanat Musikisi Sanatçısı Funda Aksoy da, uduyla yaptığı müziklerle gecemize renk kattı. Ud tınıları eşliğinde lezzet ve muhabbet dolu saatlerin tadı damağımızda kaldı.

Sonuç olarak şunu ifade etmeliyim ki, her ne kadar Akdeniz’de balık çeşidi az olsa da, bir ada ülkesi olan Kıbrıs’ta balık muhteşem bir şekilde yenilebiliyor.