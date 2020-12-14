KKTC’de avukat sayısı 800’e ulaştı

Raif DOĞRU

Avrupa Konseyi’nin raporlarına göre; nüfus oranına göre en fazla avukat sayısına sahip ülke sıralamasında Güney Kıbrıs ikinci sırada yer alıyor. Devamlı ikamet eden yabancılarla birlikte nüfusu bir milyon dolayında olan Güney Kıbrıs’ta bin 25 avukat bulunurken, konsey raporlarına girmeyen ve nüfusu 300 bin dolayında olan Kuzey Kıbrıs’ta ise baroya kayıtlı avukat sayısının 800 civarında olduğu öğrenildi.

Nüfusa göre değerlendirme yapıldığı zaman Kuzey Kıbrıs’ın avukat sayısı açısından ilk sırada olduğu ve güneyle birlikte ‘şampiyonluğu’ elde ettiği görülüyor.

Diyalog’un görüşlerine başvurduğu deneyimli hukukçular; son zamanlarda ülkemizdeki üniversitelerden mezun olan avukat sayısının arttığına dikkat çekerek “Bu şekilde devam ederse değil Avrupa şampiyonu, Dünya şampiyonu olacağız” dedi.

Hukukçular; KKTC’deki dava sayıları artmış olmasına karşın, avukat sayısının fazla olduğuna dikkat çekti.

Örnek ülkeler

Nüfusu 6 milyon 572 bin olan İrlanda’da bin 156, bir milyon 328 bin nüfuslu Estonya’da 341,

2 milyon 95 bin nüfuslu Slovenya’da 687, 364 bin nüfuslu İzlanda’da ise 713 avukat bulunuyor.

AB üyesi ülkeler içinde nüfusa göre en fazla avukatın bulunduğu ülkeler arasında ilk sırayı bin 262 avukatla Lüksemburg alıyor. Lüksemburg’un nüfusu 626 bin.

Teknolojide Rumlar da geri



Elde edilen AB raporlarına göre; yargısal sistemde bilgilendirme ve iletişim teknolojisi kullanımı konusunda Güney Kıbrıs 1,52 puanla olumsuz açıdan ilk sırada yer alırken; onu 2,78 puanla Ermenistan ve 3,06 puanla İskoçya izledi.

Deneyimli göstergelerde, kararların alınması sırasında mahkemelerde dijital teknolojinin uygulanması ve davaların yönetiminde Güney Kıbrıs 2,45 puan, dijital araçların kullanımında ise 2,12 puan aldı. Mahkemelerle dijital iletişimin kolaylaştırılması konusunda ise Güney Kıbrıs’ın puanı sıfır oldu.

Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2020, 11:40