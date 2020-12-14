Güney'de 37 aşı merkezi kurulacak

Güney Kıbrıs’ın tüm AB ülkelerinde yürütülen aşı çalışması çerçevesindeki hazırlıklarında sona gelindiği, Ocak ayı başında gelmesi beklenen 48 bin 955 doz aşının 38 ayrı merkezde yapılmasının öngörüldüğü belirtildi.

Haravgi gazetesi “Pfizer” aşısının uygulanmasına ilişkin kesin planlamanın önümüzdeki hafta açıklanacağını belirtirken, aşının -70 derece soğukta saklanma gereksinimi olmasından ötürü ise özel iki adet buzdolabının da temin edildiğini vurguladı.

Çok sayıda öğrenci karantinada

Gazete bir diğer haberinde ise, Güney Kıbrıs’taki okulların da salgından yoğun şekilde etkilendiğini, toplamda bin 921 öğrenci ile 122 öğretmenin, gerek pozitif vaka olmaları gerekse karantinada bulunmaları sebebiyle okullardan uzak kaldıklarını yazdı.

Habere göre, 11 Aralık Cuma tarihine kadarki dönemde, 903 ilkokul, 591 ortaokul ve 427 lise öğrencisi pozitif veya temaslı oldukları için eğitimlerine devam edemiyor.

Can kaybı 100’ü buldu

Bu arada Alithia gazetesi; Güney Kıbrıs’ta Coronavirüsü salgını sebebiyle Kasım ayında yaşanan rekor ölümlerin Aralık ayında daha da yüksek bir rakama erişmesinden endişe edildiğini yazdı.

Rum Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre, salgının başladığı günden 11 Aralık tarihine kadar Corona teşhisi konulan toplam 98 kişinin ölümü gerçekleşirken, bu 98 ölümden 77’sinin ölüm sebebinin doğrudan Coronavirüsü olduğunu vurgulandı.

Corona sebebiyle hayatını kaybedenlerin 65’inin (yüzde 66) erkek, 33’ünün ise (yüzde 34) kadın olduklarını belirten gazete, sadece Kasım ayında ise 35 kişinin hayatını kaybettiğini yazdı.

Gazete, Kasım ayındaki bu verilere karşın Aralık ayının ilk 11 gününde ise 30 kişinin Corona sebebiyle hayatını kaybettiğini, bu durumun da Aralık ayının daha da kötü geçeceği konusunda endişe yarattığını belirtti.

Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2020, 11:52