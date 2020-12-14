İkinci PCR testi pozitif çıktı

Hastane Başdoktoru Adil Özyılkan’ın ikinci PCR testi pozitif çıktı

İkinci PCR testi pozitif çıktı

    Lefkoşa Devlet Hastanesi Başdoktoru Adil Özyılkan, dün yüksek ateş şikayetiyle kontrolden geçti. Özyılkan’a ikinci kez yapılan PCR test sonucu ise pozitif çıktı.

   Bunun üzerine hastanede tedavisinin başladığını duyuran Özyılkan “Test sonucum pozitif gelmiştir. Emin ellerde tedavime başlanıyor. Herkesin ilgisine teşekkür ederim” dedi.
   Özyılkan, hastanede birlikte görev yaptıkları bir arkadaşının PCR test sonuçlarının pozitif çıktığını açıklamış ve geçtiğimiz Cuma gününden itibaren kendini izole altına almıştı.
   Devlet Hastanesi eski Başdoktoru Bülent Dizdarlı da aynı hastane personeli ile temaslı olduğu için kendini karantina altına aldığını duyurmuştu. 

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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