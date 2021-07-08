KTFF’den radikal karar

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Yönetim Kurulu ülkedeki vakaların artışı ile ilgili olarak bazı kararlar aldı.

UEFA ve FIFA organizasyonlarındaki aşı ve PCR kriterlerinin KTFF organizasyonlarında da uygulanmasına karar verilirken, saha içerisinde görev yapacak olan; futbolcu, antrenör, yönetici, hakem, kulüp personeli vb. kişilere aşılanma zorunluluğu getirildi. Sağlık Bakanlığı ile yapılacak ileri istişareler sonucunda maçlara girecek olan seyircilerle ilgili detaylı bilgilendirme önümüzdeki süreçte açıklanacak.

Sertoğlu: Aşı olmayanlar kesinlikle saha içerisine alınmayacak

Hasan Sertoğlu 2021-2022 sezonunda saha içerisinde görevli; futbolcu, antrenör, yönetici, hakem, kulüp personeli vb. herkesin aşı olmasının zorunlu olduğunu, aşı olmayan kişilerin kesinlikle saha içerisine alınmayacağını bildirdi.

“Stada gelecek olanlar aşılı ve negatif PCR’li olacak”

Sağlık Bakanlığı ile görüşme gerçekleştirildiğini ve stada belli oranda seyirci alınacağını kaydeden Sertoğlu, “Ancak seyircilerin stadyuma girişlerdeki şartlarıyla ilgili detaylı açıklama ilerleyen süreçte açıklanacak. Stada gelecek olanlar aşılı ve negatif PCR’li olacak.” dedi. Futbolun kaybedecek bir yılı daha olmadığını vurgulayan Hasan Sertoğlu, “Bu yıl futbolun oynanması için gerekli tüm sıkı tedbirleri alacağız, bu yüzden toplum sağlığı için aşı olunması şarttır.” dedi.

Bakanlık ile mutabakat sağlandı

Sertoğlu, yönetim kurulu üyesi olan Dr. Erol Uçaner’den uzman görüşü aldığını ve aşılar konusunda Sağlık Bakanlığı ile mutabakat sağlandığını söyledi. Tüm kulüplere bilgi verildiğini ve kulüplerden 18 yaş üzerindeki kişiler için liste istendiğini kaydeden Sertoğlu, “Listelerin tarafımıza iletilmesinin ardından aşı konusunda hızlı hareket ederek maksimum aşılı sayısını yakalayacağız.” dedi.

Uçaner: Hastalığın ağır geçmemesi için aşı şarttır

KTFF Yönetim Kurulu Üyesi, Acil Durum Hastanesi Başhekimi Dr. Erol Uçaner ise yaptığı açıklamada, aşı olmanın önemine vurgu yaptı. Ülkedeki vaka sayılarının artış gösterdiğini ve toplum sağlığı için özellikle toplu takım sporları ile uğraşan bireylerin aşılı olması gerektiğinin önemli olduğunu kaydeden Uçaner, “Tüm takımlarımızın; futbolcu, antrenör, yönetici, kulüp personeli vb. kişileri mutlaka aşı olmalıdır. Bu konuda KTFF olarak girişim başlattık ve tüm futbol takımlarına aşı olma olanağı sunduk.” dedi.

Halkın her yerin açılması sebebiyle rehavete kapıldığını ve rahat davrandığını kaydeden Uçaner, vakaların birçoğunun yerel olduğunu, bu yüzden Covid-19’a yakalananların hastalığı ağır geçirmemesi için aşı olmasının şart olduğunu belirtti.