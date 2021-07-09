Artık bu sesi duyun

Hurşide BAYBORA

“Güzelyurt-Lefke duble yolunun yıllardır tamamlanmaması, Lefke İlçesi’ndeki sorunların giderilmemesi ve Lefke’nin ilçe olmasının gereklerinin yerine getirilmemesi” gerekçeleriyle dün eylem düzenlendi.

Lefke Sivil Toplum Örgütleri Platformu tarafından gerçekleşen eylemde Gaziveren-Doğancı kavşağından Doğancı çemberine kadar yürüyüş yapmak isteyen bölge halkı ile polis görevlileri arasında kısa süreli arbede yaşandı.

Polisin, yolun kapatılması ve trafiğin aksamasına izin vermek istememesi eylemcilerin tepkisine neden oldu.

Kısa süren arbedenin ardından eylemciler pankartlarını açarak polis eskortu eşliğinde yolda yürüyüş yaptı.



Oktay: Yıllardır çözüm bekleyen sorunlar

Lefke Sivil Toplum Örgütleri Platformu Koordinatörü Teoman Oktay konuşmasında, Lefke bölgesinde yıllardır çözüm bekleyen sorunlar için yola çıktıklarını vurgulayarak, sorunlarına çözüm bulunana kadar eylemlerini sürdüreceklerini kaydetti.

Sivil toplum örgütleri ve bölge vatandaşları olarak yola indiklerini söyleyen Oktay, bölgede var olan sorunları diyalog yoluyla çözmeye çalıştıklarını fakat olumlu bir adım göremediklerini belirtti.

Oktay, Güzelyurt-Lefke duble yolunun yıllardır tamamlanmaması, Lefke İlçesi’ndeki sorunların giderilmemesi ve Lefke’nin ilçe olmasının gereklerinin yerine getirilmemesinden dolayı eylemlerine gerekirse Lefkoşa’da da devam edeceklerini kaydetti.

Öksüz: Yol sekiz senedir tamamlanamadı

Kıbrıs Türk Emekliler Derneği Lefke Şube Başkanı Şakir Öksüz de konuşmasında, Güzelyurt-Lefke duble yolunun yaklaşık 8 senedir tamamlanmamasını protesto ettiklerini söyledi.

Lefke’nin ilçe olduktan sonra ilçenin gereklilerinin hiçbirinin yerine getirilmediğini dile getiren Öksüz, Polis Müdürlüğü, Sivil Savunma Müdürlüğü’nün olamamasının yarattığı sorunları aktardı. “Artık sesinizi duysunlar, vaat istemiyoruz” şeklinde konuşan Öksüz, bölge halkının yaşadığı mağduriyetten dolayı siyasileri kınadıklarını belirtti.

Şahiner’den hükümete lefke eleştirisi

Öte yandan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefke Milletvekili Salahi Şahiner, Lefke’nin ilçe olmasının ardından gereken adımların atılmadığına ve her geçen gün kan kaybeden bölgenin koronavirüs salgınından en fazla zarar gören bölge konumuna geldiğine işaret ederek, hükümetin bu durumu görmezden geldiğini savundu. Şahiner, “Lefke için alarm çanları acı acı çalarken, hükümetin bunu görmezden gelmesini ve üç maymunu oynayarak bölge halkına adeta üvey evlatmış gibi davranmasını şiddetle kınadığını” söyledi.

“Ülke içerisinde tüketilen yaş sebze ve meyvenin üretim merkezi konumunda olan Lefke bölgemizdeki üreticilerimiz deyim yerinde ise kan ağlamakta, bir daha üretmemek üzere üretimden el çekmektedir” diyen Şahiner, “Angolemin fasulyesi, Elye’nin karpuzu, Pendaya’nın üzümü, Çamlıköy’ün zeytini, Lefke’nin cevizi hurması, Yedidalga’nın verigo üzümü, Yeşilırmağın çileği... Hepsini gözden mi çıkardınız?” diye sordu.