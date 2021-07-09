Denetimler artırılıyor

İskele Belediyesi Zabıta Birimi, İskele Polis Müdürlüğü ve İskele Kaymakamlığı, İskele AKM’de düzenlenen İlçe Emniyet Kurulu toplantısı ardından İskele’deki iş yerlerinde ‘Corona’ denetimlerine yeniden başladı.

İskele Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, son günlerde artış gösteren ve ülkede de görülen Delta varyantı ardından denetimleri sıklaştırma kararı alan İlçe Emniyet Kurulu, kurallara uymayan işletmelere kapatma dahil yasal tüm işlemlerin başlatılacağını açıkladı.

Denetimlerde Pandemi kurallarının yanı sıra işyeri açma ve çalıştırma izin belgeleri, geçerlilik süreleri, is yerlerinde çalışanların sağlık karneleri ile kullanılan ürünlerin son kullanım ve imal tarihleri de kontrol ediliyor.

7 Temmuz’da başlayan denetimlerde iki iş yerine son ihbar verilirken, eksik unsurları bulunan diğer iş yerlerine ise 10 gün süre verildi.

İskele’de bulunan bar, restoran, meyhane, kafe, kahvehane, berber, kuaför ve market gibi insanların günlük olarak gittiği mekânlar denetleniyor.