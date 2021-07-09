Destek istiyor 

Lefkoşa Rum kesiminin, kapalı bölge Maraş için, uluslararası destek istediği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi “Diplomatik Maraton” başlıklı haberinde, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 20 Temmuz’da yapacağı ziyareti için Kuzey Kıbrıs’taki hazırlıklar doruğa ulaşırken, Rum hükümetinin de diplomatik faaliyetlerini “zirveye taşıdığını” yazdı.

Gazete Rum kesiminin, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs sorunu ve UNFICYP’in görev süresinin uzatılmasıyla ilgili raporlarının ışığında, “kapalı bölge Maraş’ın yerleşime açılmasına dair Türk niyetleri” karşısında, uluslararası unsurun desteğini istediğini kaydetti.

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in ise, BM Güvenlik Konseyi üyesi olan ve olmayan ülkelerden muhataplarıyla konuyla ilgili diplomatik faaliyetlerinin sürmekte olduğunu kaydeden gazete, Hristodulidis’in dün İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile bir telefon görüşmesi yaptığını belirtti.

Gazete Hristodulidis’in Raab’a “Türk planlamalarının önlenmesi için gerekli tüm faaliyetlerde bulunulması gerektiğini, aksi takdirde bunun sonuçlarının İngilizler de dahil olmak üzere herkes için olumsuz olacağını söylediğini” iletti.

“Elde edinilen bilgilere” göre Raab ise Hristodulidis’e “bu gidişata yönelik çalıştıklarını” söyledi.

Hristodulidis, Kıbrıs sorunuyla ilgili raporda “iki kesimli iki toplumlu federasyon çözümüyle ilgili net bir ifadenin ötesinde herhangi bir ifadenin yer almasının, aynı zamanda rapora iki devlet çözümünün tartışılmasına izin veren herhangi bir yapıcı belirsizliğin dahil edilmesinin, İngiltere’nin Kıbrıs’taki menfaatleri açısından da olumsuz etkilere sahip olacağını” da öne sürdü.

Gazete yapılacak faaliyetler çerçevesinde önümüzdeki günlerde Rum Ulusal Konseyi’nin toplanmasının beklendiğini de anımsattı.

Gazete Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel’in de, Strazburg’da Avrupa Parlamentosu önünde yaptığı konuşmada, Kıbrıs’ta iki devlet çözümünün mümkün olmadığını söylediğini de ekledi.

Neofitu boş durmadı

Gazete başka bir haberinde ise, Güney Kıbrıs’taki DİSİ partisinin başkanı Averof Neofitu’nun, Avrupa Halk Partisi Başkanı Donald Tusk, Genel Sekreter Antonio López-Istúriz, Grup Başkanı Manfred Weber ve Avrupa Parlamentosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı David McAlistter’ı, gönderdiği mektuplarla Maraş konusunda bilgilendirdiği haber verildi.

Neofitu’nun mektuplarında Türk faaliyetlerine ve Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gerçekleştireceği KKTC ziyaretine kapsamlı bir şekilde değindiğini yazan gazete, Neofitu’nun BM Güvenlik Konseyi’nin 550, 789 ve 2357 sayılı kararları temelinde, Maraş’ın yasal sakinlerine iade edilmesi ve bölgenin de BM idaresi altına geçmesi gerektiğini iddia ettiğini iletti.

Neofitu, Türkiye’nin “Maraş’ın işgal koşulları altında açılması konusunda ısrar etmesi ve bu konusunda ilerlemeye karar vermesi durumunda, AB’nin derhal ve etkili bir şekilde hareket etmesi gerektiğini” de savundu.