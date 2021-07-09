Sınıfta kaldılar

Halkın Partisi (HP) Genel Sekreteri Gülşah Sanver Manavoğlu, Covid-19 vakalarının arttığı ve herkesin yeniden kapanma olup olmayacağını konuştuğu bugünlerde hükümetin hiçbir açıklama yapmamasını eleştirdi.

Manavoğlu, Sağlık Bakanlığı’nın ilgili bakanlıkları ve kurumları göreve çağırması ve bu konuya çok daha fazla enerji sarf etmesi gerektiğini belirtti.

Manavoğlu, hükümete, “Ekstra önlem olarak neler alınacak? Etkin denetim yapılacak mı? Nasıl yapılacak? Nasıl planlama yapıldı? Pozitif vakalar eve gönderiliyorsa denetim anlamında neler yapılıyor? Pozitif vaka çıkan bölgeler ve noktalar etkin takip ediliyor mu?” sorularını yöneltti.

Gülşah Manavoğlu, salgının en başından beri denetim konusunda çok etkin bir şekilde devriye ve mesai yapan Emniyet Müdürlüğü ve belediyelerin ciddi caydırıcılığı olan bu denetimlerin bugünlerde yapılmadığına işaret etti. Manavoğlu, “Belediyelerin maddi problemleri denetim konusunda geri durmalarına sebebiyet veriyor. Gerekirse çok hızlı bir şekilde özellikle denetlemeler konusunda belediyelere maddi destek verilmelidir” dedi.

Hükümet bu konu da sınıfta kaldığını, halka güven vermediğini ve halkı rahatlatamadığını iddia eden Manavoğlu, bunun tam aksine, halkı büyük bir kafa karışıklığı ve gerginlik içerisinde bırakacak sorumsuz davranışlarda bulunulduğunu savundu.

Manavoğlu, aşılamanın önemine de dikkat çekerek, elimizde bol miktarda aşı olduğunu, aşılama kapasitesinin de yeterli olduğunu ancak vatandaşları ve çalışanları aşıya getirme konusunda yeterince hızlı davranılmadığını belirtti.

Manavoğlu, “Hükümet daha etkin duyurular ve kamu spotlarıyla aşılanmayı hızlandırmalı. Aşı çok önemli; yaz aylarında iki doz da yapılmalı, kış öncesi de üçüncü dozlar için hazır olunmalı. Tam açılıp denetlemeyip kapanmaya gitme hem esnaf hem çalışan hem de kamu maliyesi için bir intihardır” dedi.

