Vakalar bundan dolayı patladı

Halkın Partisi Milletvekili Jale Refik Rogers, açılımlar yapıldıktan sonra yaz mevsimine de girilmesiyle kuralların unutulduğunu, mesafe kuralına uymaksızın kalabalık organizasyonların yapıldığını, devletin üzerine düşen denetleme görevini yerine getirmediğini ve tüm bunların doğal sonucu olarak da vakalarda hızlı bir artış olduğunu belirtti.

Açıklamaya göre, Genetik Uzmanı da olan Rogers katıldığı televizyon programında, salgına ve yapılmasına ilişkin görüşlerini paylaştı.

Rogers, “Denetleme en büyük sorunumuz. Bulaşıcı Hastalıklar Yasası’nda bu noktada daha uygulanabilir olması için güncellemeler yaptık. 2018’de yasa yapılırken pandemi düşünülmediği, daha küçük salgınlar düşünüldüğü için güncelleme yapılması gerekti. Denetlemelerin yapılabilmesi için bazı ceza maddeleriyle ilgili değişiklikler yaptık. Yasa kapsamında belediyelere mekanları denetleme ve gerekiyorsa kapatma gibi ciddi yetkiler verildi. Hatta belediyeleri teşvik etmek adına da alınacak maddi ceza bedellerinin belediyelerin bütçesine gideceği bir sistem oluşturuldu. Gönül ister ki herkes yaptırım uygulamadan kurallara uyulsun ama maalesef uyulmuyor.” ifadelerini kullandı.



“Delta varyantına karşı tedbirler artırılmalı”



Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun kararlarında toplu etkinliklerle ilgili herhangi bir sayı kısıtlaması yapılmadığına dikkat çeken Rogers, ciddi sayıda insanın bir araya geldiği büyük etkinlikler yapıldığını ifade etti.

Yoğun bakıma alınanların çoğunlukla aşısız kişiler olduğuna dikkat çeken Jale Refik Rogers, sağlık sisteminin şu anki durumla baş edebildiğini ancak sayıların katlanarak artması durumunda bir süre sonra sağlık sisteminin ve temaslı takip ekibinin zorlanabileceğini ve bunun da salgının kontrolsüz büyümesine neden olabileceğini söyledi.

“Ülkemizde 15 aydır bir aplikasyon çalışması yapılıyor. Şu anda aldığımız duyum, aplikasyonun hazır olduğu ancak Maliye’den ödeme çıkmadığı için yürürlüğe girmediği yönünde. Bu kabul edilebilir bir şey değildir” diyen Rogers, hükümeti eleştirdi.

Güncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2021, 10:35