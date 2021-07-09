Turizm ve Çevre Bakanlığı, turizm teşvik ödemeleri için ilgili daire müdürüne baskı yapıldığı yönündeki iddiaların, mesnetsiz ve gerçek dışı olduğunu açıkladı.

Açıklamada, turizm teşvik ödemeleri ile ilgili kararın imzalanması için Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu tarafından Turizm Tanıtma ve Pazarlama Dairesi Müdürü Elif Pekri’ye baskı yapıldığı yönündeki iddiaların maksatlı ve taraflı bir organizasyonun parçası olduğu belirtildi.

Açıklamada, 2017 yılından beridir, turizm sektörüne yönelik teşviklerin ödenmemesinin, sektörü ekonomik anlamda sıkıntıya soktuğu, pandemi koşullarının da sektörün ekonomik anlamda yaşadığı sıkıntıları daha da büyük boyutlara taşıdığının bir gerçek olduğu ifade edildi.

Açıklamada, 2020 Aralık ayı itibari ile kurulan UBP-DP-YDP koalisyon hükümetinde, Turizm ve Çevre Bakanlığı görevini üstlenen Fikri Ataoğlu’nun, 2017’den beridir ödenmeyen teşviklerin, pandemi koşulları da göz önünde bulundurularak, bir an önce ödenmesi için çalışmalar başlattığı kaydedildi.

Konuyla ilgili Sayıştay başkanlığının, Turizm ve Çevre Bakanlığı’na 11 Aralık 2020 tarihinde gönderdiği, ‘Teşviklerin ödenmesinde herhangi bir sakınca görülmemiştir’ yönündeki hukuksal görüşünün ilgili daire müdürü tarafından gizlendiği belirtildi. Açıklamada, “KKTC Sayıştay Başkanlığı’nın olumlu görüşü olmasına rağmen, teşviklerin ödenmesi için imza atmamakta diretmesi, akıllara art niyet ve maksatlı bir eylem olabileceği şüphesini doğurmaktadır” denildi.

Turizm sektörüne 15 milyon hibe

Öte yandan Turizm ve Çevre Bakanlığı, “Turizm Salgın Destek Programı Projesi” kapsamında, turizm sektöründe faaliyet gösteren işletme ve rehberlere yönelik hibelerin bugün ödeneceğini duyurdu.

Hibelerden, 96 küçük otel, 147 seyahat acentesi, 320 restoran ve 42 rehberin yararlanacağı belirtildi

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Turizm ve Çevre Bakanlığı 2021 Mali Yılı Bütçesi’nde yer alan ve Türkiye Cumhuriyeti yardımları ile finanse edilen, “Turizm Salgın Destek Programı Projesi” kaleminden, turizm sektöründe faaliyet gösteren işletme ve şahıslara yönelik hibeler yarından (Bugünden) itibaren ödenmeye başlıyor” denildi.

Açıklamada ayrıca “bu bağlamda bugün verilmeye başlanacak toplamda 15 Milyon TL’lik hibelerden, Turizm ve Çevre Bakanlığı İşletme belgesi sahibi 96 adet küçük otel, Turizm ve Çevre Bakanlığı İşletme belgesi sahibi 147 adet seyahat acentesi, Res-Bir üyesi 320 adet restoran ve pandemi nedeniyle faaliyette bulunamayan 42 rehber yararlanabilecek” denildi.

Ataoğlu, Karakoç ve Karaca’yı kabul etti

Bu arada Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, görev süresi dolan Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Necmi Karakoç’u ve bu görevi devralan Atilla Karaca’yı kabul etti.

Karakoç görüşmede yaptığı konuşmada Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’nda 3 yıl görev yaptığını, görev yaptığı süre içerisinde her konuda Turizm ve Çevre Bakanlığı ile işbirliği halinde olduklarını söyledi.

Bakan Ataoğlu ise konuşmasında görevi devreden Necmi Karakoç’a teşekkür ederken, görevi devralan Atilla Karaca’ya da yeni görevinde başarılar diledi.