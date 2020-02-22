KTSYD ile EAK görüştü

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD), Güney Kıbrıs’ta örgütlü Kıbrıs Rum Spor Yazarları Birliği (EAK) ile ikili ilişkilerin geliştirilmesi adına bir toplantı gerçekleştirdi.

18 Şubat Salı günü Güney Kıbrıs’taki Olimpiyat Sarayı’nda yer alan toplantı oldukça sıcak bir ortamda gerçekleşirken, temel amacı iki toplumun spor yazarlarının kaynaşmasını sağlamak olan bir dizi ortak faaliyet yapılması kararlaştırıldı.

Kararlaştırılan ortak faaliyetler arasında karma takımlarla dostluk maçı, ortak seminer, toplantılar, fotoğraf yarışması ve genç gazetecilerin değişim programı gibi konu başlıkları ön plana çıktı.

Söz konusu faaliyetleri belirli bir zaman içerisinde gerçekleştirme adına her iki taraftan 3’er kişinin yer alacağı 6 kişilik bir komite oluşturulması kararlaştırıldı.

Gerçekleştirilen görüşmede KTSYD’yi Başkan Burhan Gürkan, Asbaşkan Şükrü Burağan, Genel Sekreter Necati Özsoy ve Dış İlişkiler Sorumlusu Hamit Sakallı temsil etti. EAK’yı ise Başkan Erodotos Miltiadous, Genel Sekreter Mikaelo Papadakis, Mali işlerden sorumlu Marios Chatzistillis ve yönetim kurulu üyeleri Kyriakos Ktoridis, Stelios Steliou ve Andreas Pavlidis temsil etti.