Ligler sona erdirilmeli

K-Pet Süper Lig takımlarından Türk Ocağı’nın Teknik Direktörü Ahmet Dedekorkut, liglerin mevcut sıralama ile sona erdirilmesini ve gelecek yılın planlanarak, futbolun gireceği krizi en az zararla atlatmayı önerdi.

Küme düşme kaldırılsın gelecek yıl 6 takım düşsün

Dedekorkut liglerin şu anki sıralama ile tamamlanması gerektiğini belirterek “Küme düşme kalkmalı, çıkanlarla önümüzdeki sezon oynanacak Süper Lig’den 6 takım düşürerek tekrar denge sağlanmalıdır” dedi.

Futbolu ciddi ekonomik kriz bekliyor

Dedekorkut “Coronavirüs nedeniyle oluşacak ekonomik kriz futbol ekonomimizi en az 2 yıl etkileyecek. Bu nedenle kulüplerini giderlerini kısmak mecburiyeti doğacak. Sponsorlukların da ciddi şekilde azalacağını varsaydığımızda futbolu büyük bir ekonomik kriz beklemektedir” dedi.

Altyapıdan gelen oyuncularla krizi en az zararla atlatabiliriz

Bu dönemde altyapılardan gelen oyuncularla kulüplerin ayakta durmaya çalışacağını kaydeden Dedekorkut “Hem ekonomik krizi en az zararla atlatacak hem de altyapıdaki oyuncular da kendisini gösterme fırsatı yanında tecrübe ve deneyimlerini de geliştirecekler” dedi.

Yabancı oyuncu bir süreliğine kaldırılmalı

Altyapıya yönelmekle beraber kulüplerin büyük bir giderini kapsayan yabancı oyuncuların da bir süreliğine kaldırılması gerektiğini kaydeden Dedekorkut “Yerine altyapı oyuncularının oynatılması futbolumuzun geleceği ve ekonomik açıdan nefes almasını sağlayacak” dedi.

Erteleme kararı çok doğru

Ahmet Dedekorkut, devletin almış olduğu maçların erteleme kararının çok yerinde ve çok doğru bir karar olduğunun altını çizerek “Sağlık her şeyden önemlidir. Biz spor yapan bireyler olarak sağlığımız olmazsa spor da yapamayız o yüzden bence çok doğru bir karar” dedi.

Bireysel antrenman programı ile çalışıyoruz

Türk Ocağı Teknik Direktörü Ahmet Dedekorkut bu dönemi atlatana kadar Türk Ocağı oyuncularına bireysel antrenman programı verdiklerini ve oyuncuların kendi evlerinde veya bahçelerinde bu programlara uygun olarak çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.