ALSANCAK GERİLDİ

Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser, yurtdışından gelen öğrencilerin, Alsancak'ta bulunan Riverside Oteli'ne yerleştirilmesini onaylamadıklarını ifade etti.

Diyalog muhabirine konuşan Ataser, öğrencilerin, Riverside Oteli'ne yerleştirilmeye başladığını ancak bu durumu belediye olarak onaylamadıklarını dile getirdi.

Riverside Oteli'nün, merkezde bir konumda olduğunu ve bölge halkının da durumdan rahatsız olduğunu belirten Ataser, "Otelin konumu karantina yeri olması için uygun değil görüşündeyiz. Otelin çevresinde evler var. Polis gerekli güvenlik önlemlerini sağlayamayacak" dedi.

Bölge halkının da durumdan rahatsız olduğunun altını çizen Ataser, "Yetkililerle gerekli konuşmayı yaparak, bu durumu onaylamadığımızı ilettik. Belediye Meclisini topluyoruz gerekirse eylem yapılacak" diye konuştu.



Güncelleme Tarihi: 21 Mart 2020, 13:15