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Merit Yeşilova yeni sezonu açtı

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Üst sıraları hedefleyen Merit Alsancak Yeşilova, saha çalışmalarına start verdi

Merit Yeşilova yeni sezonu açtı
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Yusuf YILDIZEV
Süper Lig takımlarından Merit Alsancak Yeşilova, yeni sezon saha çalışmalarına önceki gün start verdi. Merit Alsancak Yeşilova takımı ise dün gerçekleştirdiği ilk saha çalışması ile yeni sezona merhaba dedi.
Mehmet Merteroğlu yönetiminde ilk çalışmasını yapan Merit Alsancak Yeşilova’da başkan ve yönetim kurulu üyeleri de sezon açılışında hazır bulundu.
Açılışta konuşan kulüp başkanı Redif Nurel hedeflerinin ilk 5 takım içerisinde yeralmak ve ligi zorlayan bir takım yaratmak olduğunu belirterek takımına güvendiğini söyledi.
 

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