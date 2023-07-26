Merit Yeşilova yeni sezonu açtı

Yusuf YILDIZEV

Süper Lig takımlarından Merit Alsancak Yeşilova, yeni sezon saha çalışmalarına önceki gün start verdi. Merit Alsancak Yeşilova takımı ise dün gerçekleştirdiği ilk saha çalışması ile yeni sezona merhaba dedi.

Mehmet Merteroğlu yönetiminde ilk çalışmasını yapan Merit Alsancak Yeşilova’da başkan ve yönetim kurulu üyeleri de sezon açılışında hazır bulundu.

Açılışta konuşan kulüp başkanı Redif Nurel hedeflerinin ilk 5 takım içerisinde yeralmak ve ligi zorlayan bir takım yaratmak olduğunu belirterek takımına güvendiğini söyledi.

