Merit Yeşilova’da galibiyet sevinci 2-4

Yer: Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı

Hakemler: Turgay Misk, Özal Çağlayan, Fatih Bardakçıoğlu

GHE: Burak, Yankı, Ali, Samet, Halil, Chibuzor, Kağan, Mustafa, Alpay, Salih, Emes

Merit A. Yeşilova: Kemal, Billy Mehmet, Mejdi, Aksel, Yasin, Eyüp, Ömer, Vakkas, Memduh, Mustafa, Didelis

Goller: 5. Dk Yankı, 69. Dk Mehmet Erfinike (GHE); 31. Dk. Vakkas, 46. Dk ve 64. Dk Billy Mehmet, 76. Dk Mejdi (MAY)

Aksa Süper Ligi’nin 3. haftasının açılış maçında Girne Halk Evi, Merit Alsancak Yeşilova’yı konuk etti.

İki haftayı beraberlikle geçen Merit Alsancak Yeşilova, Girne Halk Evi karşısında ilk galibiyetini alırken Girne Halk Evi üçüncü hafta sonunda da puanla tanışamadı.

Maça hızlı başlayan ev sahibi Girne Halk Evi’nin, maçın 5. dakikasında Merit Alsancak Yeşilova ceza sahası içinde Eyüp’ün eline çarpan top sonrasında hakem penaltı noktasını gösterdi.

GHE’nin kazandığı penaltı vuruşunu Yankı gole çevirince rakibi karşısında 1-0 öne geçti.

Merit Alsancak Yeşilova beraberlik için baskılı oynamaya devam ederken beraberlik golünü de Vakkas ile yakaladı.

31. dakikada gelişen Merit Alsancak Yeşilova atağında Vakkas topu filelere gönderince skora eşitlik geldi ve maç 1-1 oldu.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle tamamlandı.

İkinci yarıya Merit Alsancak Yeşilova çok hızlı başladı ve golü erken bularak öne geçti.

46. dakikada Bill Mehmet cezasahası içinde yükselerek kafayla topu filelere gönderdi ve takımını deplasmanda 2-1 öne geçirdi.

Öne geçtikten sonra ataklarını sürdüren Merit Alsancak Yeşilova üçüncü golü de yine Billy Mehmet ile buldu.

64. dakikada gelişen atakta Billy Mehmet kendisinin ikinci takımının üçüncü golünü atarak skoru 3-1’e taşıdı.

Girne Halk Evi gole karşılık vermekte gecikmedi ve 69. dakikada gelişen atakta Mehmet Erfinike topu filelere göndererek farkı yeniden bire indirdi skoru da 3-2’ye taşıdı.

76. dakikada Merit Alsancak Yeşilova farkı ikiye çıkardı.

Bu dakikada Mejdi’nin vuruşunda top filelere gidince skor 4-2 oldu.

Karşılaşmanın geri kalan dakikalarında başka gol olmayınca Merit Alsancak Yeşilova ligin üçüncü haftasında galibiyetle tanışarak haftayı 3 puanla kapadı.

Bu sonuçla Girne Halk Evi ise üçüncü haftayı da puansız kapadı.