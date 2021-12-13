Çevre bilinci aşılanacak

Başbakan Yardımcılığı, Turizm ve Çevre Bakanlığı’nın, ülkede, çocukluk yaşlardan itibaren çevre bilinci ve farkındalık oluşturmak ve geleceğe çok daha iyi şartlarda bir çevre bırakmak amacıyla, Doğu Akdeniz Üniversitesi ve Atatürk Öğretmen Akademisi işbirliğinde, “Yeşil Adımlar Projesini “hayata geçiriyor.

Bakanlık, Doğu Akdeniz Üniversitesi ve Atatürk Öğretmen Akademisi arasında imzalanan protokolle hayata geçen projeyle, üniversite öğrencilerini ve geleceğin öğretmenlerini çevre konusunda bilgilendirilip eğiterek, gelecek nesillerin çevre farkındalığıyla gelişmesini sağlamayı amaçlanıyor.

“Sen de yeşil adım at” sloganıyla hayat bulacak proje kapsamında ülke genelinde çeşitli eğitim seminerleri, çalıştaylar, proje yarışmaları ve fidan dikme etkinlikleri düzenlenmesi öngörülüyor.

Eğitim seminerinde, Kıbrıs’taki sulak alanlar, Çevre Yasalarına Bakış, Kıbrıs ve Kaplumbağalar, Taşkent Doğa Parkı’nın Projeleri, KKTC’de Su ve Atıksu Yönetimi, Tarımsal Aktiviteler ve Çevre, Kıbrıs’ın Endemik Faunası, Deniz Ekosisteminin Önemi, Fauna Çalışmaları, İklim Krizi, Proje Nasıl yazılır, başlıklarında sunumlar gerçekleşecek.

Yeşil Adımlar Projesi kapsamında, DAÜ bakanlık işbirliğinde çevre ve sürdürülebilirlik, ekolojik ayak izi , atık azaltma , su yönetimi, yeşil beceriler kazanılması , kirliliğin önlenmesi, biyolojik çeşitlilik , sıfır kirlilik başlıklarında, lise ve DAÜ öğrencilerine yönelik “Sen de yeşil adımını at projeni hazırla” sloganlı proje yarışması düzenlenecek.



Ocak ayında gerçekleşecek Yeşil Adımlar Çalıştayı kapsamında, 7 Ocak Cuma günü, doğaya bin adet fidan dikilecek, 8 Ocak Cumartesi, Türkiye’den uzman akademisyenlerin de katılımıyla Lefkoşa Merit Otel’de halka da açık olan Yeşil Adımlar Çalıştayı yer alacak.

Ataoğlu: Amaç bilinçli nesiller yaratmak

Proje kapsamındaki ilk etkinlik Atatürk Öğretmen Akademisi 3 ve 4’üncü sınıf öğrencilerine yönelik düzelendi. Seminerde, “Çevre ve sürdürülebilirlik”, “Ekolojik ayak izi”, “Su yönetimi”, “Yeşil Beceriler kazanılması”, “Kirliliğin önlenmesi” ve “Biyolojik çeşitlilik” konuları ele alındı.

Yeşil Adımlar Projesi Koordinatörü Çevre Bilimci Akademisyen profesör Doktor Şerife Gündüz, projenin nasıl doğduğu ve amaçları hakkında bilgi verdi.

Artan Dünya nüfusuyla, biyolojik çeşitlilik, doğa ve doğal dengenin her geçen gün yok olduğunu kaydeden Gündüz, buna dur diyecek, çevre farkındalığı ve bilinci oluşmasında, geleceğe yatırımın gençler ve çocuklar olduğunun bilinciyle bu projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

Başbakan Yardımcısı Turizm ve Çevre bakanı Fikri Ataoğlu da, projeyi KKTC’de çevrenin önemini ortaya koymak, çevre bilinci oluşturmak, çocukları gençleri eğiterek bilinçli nesiller yaratmak, geleceğe daha temiz ve korunmuş bir çevre aktarmak amacıyla başlattıklarını dile getirerek, bakanlık, DAÜ ve AÖA işbirliğinde hayat bulan projeye emek koyan herkese teşekkür etti.

Ataoğlu, ülkede eğitim ve bu gibi projelerle çevre farkındalığının yaratılmasının ve bundan sonraki yıllarda 5 Haziran Dünya Çevre Gününün, sembolik bir gün olarak kutlanmasını diledi