Seçim tamamlandı

Toplumcu Demokrat Parti (TDP) 23 Ocak 2022 erken Genel Seçimleri Milletvekili adaylarını, Paradise Park’ta yaptığı ‘Aday Belirleme ve Sıralama Kurultayı’ ile belirledi. Parti Genel Başkanı Cemal Özyiğit'in konuşmasının ardından saat 11.00 sularında oylamaya geçildi. Oylamada dijital oy kullanımı ile yapıldı. Oy verme işlemi saat 16.00 sularında sona erdi. TDP’nin adaylık ve sıralama seçimi ardından listenin bugün açıklanacağı belirtildi.

”TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, aday seçiminde yaptığı konuşmada “TDP bu ülkenin geleceğini şekillendirmek için yoldadır" dedi. Ülkede her alanda kaos ve karmaşa yaşandığını, halkın büyük çoğunluğunun ekonomik kriz içinde olduğunu belirten Özyiğit, “KKTC’de yaşayan yurttaşlar olarak içinden geçtiğimiz son dönemde siyasal varlığımızı, ekonomik refahımızı, düzenimizi kaybettik. Bu kötü yapının yaratıcıları bellidir, zaten bunu artık kendileri de itiraf etmektedirler. Akla, bilime ve adalete sırtını dayamamış yönetim biçimleri ile birlikte, çıkar ve yolsuzluklarla yoğrulmuş yöneticilere dayalı mevcut sistem çökmüştür. Yeniden ayağa kalkabilmek için ise yeni bir vizyona ihtiyaç vardır” şeklinde konuştu.

Temiz bir yönetim şart



”Eski yöntem ve anlayışla çöken sosyal, siyasal ve ekonomik yapıyı ayağa kaldırmanın mümkün olmadığını belirten Özyiğit, şöyle devam etti:“23 Ocak seçimleri bu yapının değiştirilmesi için bir fırsattır. Ya bu düzen bu şekilde devam edecek, ya da yeni bir yapının oluşumuna kapı açılacak. TDP adaletin, paylaşımın ve gelişmenin temel alındığı temiz yönetime dayalı bir yapının kurulması ve her alanda toplum yararına icraatlar yapma konusunda kararlıdır. Bunun bir örneğini de 4’lü hükümet dönemi tüm halkımıza göstermiştir. Seçim sonrasına yönelik çalışmalarını da bu şekilde sürdürmektedir.”