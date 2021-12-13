Listeler hazır

Demokrat Parti (DP), Yeniden Doğuş Partisi (YDP) ve Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) dün gerçekleştirdikleri seçimle 23 Ocak 2022 tarihinde yapılacak erken genel seçimde milletvekilliği için yarışacak adaylarını belirledi.

DP’de adaylık ve sıralama seçimi dün 11.00 -20.00 saatleri arasında Sanayi Odası’nda yapıldı. Aday adayları arasından 40 adayın seçilmesinin ardından ise 10 tane başkan kontenjanı aday listesine eklenecek.

Diyalog’un kontenjan adaylarının kim olacağı sorusunu da yanıtlayan DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu “Gazimağusa’da 3 kontenjan adayımız var. Biz ikisini kullanacağız. Bir tanesi Mücahit Kaya diğer Mehmet Hasgüler adayımız. İskele’de Mine Emiroğlu, Güzelyurt’ta Rahme Hanım, Lefkoşa’da Dr. Mert Taşkın, Mehmet Çıldır, Girne’de Serhat Akpınar ve Ceren Hanım kontenjan adayımız var. Kontenjan adaylarını 10’dan 8’e indirdik” dedi.

Yeniden Doğuş Partisi’nde de 09.00-22.00 saatleri arasında Atatürk Spor Salonu’nun Antrenman Salonu’nda yapıldı.

YDP’de, Genel Başkan ile Genel Sekreter de kontenjan adayları arasında.

YDP Lefkoşa listesinde 1’inci, 2’nci, 5’inci ve 7’inci, Mağusa listesinde 1’inci, 5’inci ve 7’inci, Girne listesinde ise 3’üncü, 5’inci ve 7’inci sıralarda kontenjanlara yer verilecek.

DP’de 848 üye oy kullandı

DP’de milletvekili adayı secimi için oy verme işlemi saat 22.00 sıralarında tamamlandı. Toplamda 848 üye oy kullandı.

DP’nin milletvekili adayları ve sıraları şu şekilde:

Lefkoşa:

1-Ali Tunçtaşlı

2-Hasan Tosunoğlu

3-Serhan Aktuç

4-Özlem Dinçoğlu

5-Sinem Tip

6-Funda Özsakınç

7-İnanç Babalik

8-Hüseyin Akcan

9-Latif Akça

10-Fatma Öztürk Çata

11-Ali Horoz

12-Mehmet Ortak

13-Emel Sayar

14-Çetin Sadeli

15-Mete Bayramoğlu

16-Abdülkadir Kösedağ

Gazimağusa

1-Şirin Zaimağaoğlu

2-Ahmet Demirel

3-Ömer Gökel

4-Fikret Deniz

5-Nuray Uncu

6-Benek Çağakanlı

7-Ali Anıl Yüce

8-Soyhan Bilgeer

9-Alparsan Diktaş

10-Leyla Avgın

11-Eren Çalıkuşu

12-Timuçin Erbay

13-Osman Şeker

14-Ertuğrul Eker

Girne

1-Hande Kayasal Çelikden

2-Redif Nurel

3-Harun Demir

4-Orsel Neşe

5-Enver Hoca

6-Aslı Babayiğit

7-Arif Uzunali

8-Atilla Deva

9-Nazım Arslan

10-Yıldız Kul

11-Faik Dağaştı

12- Kontenjan adayı

İskele

1-Maşallah Cihangir

2-Hür Alevkayalı



3-Musa Nurçin4-Çağla Eroğlu

Güzelyurt

1-Erkan Kaya

2-Eliz Fellahoğlu

Lefke

1-Gürsel Bağlaş

2-Hüseyin Turaç

YDP’de 2 bin 100 civarında üye oy kullandı

YPD’de üyeler 69 aday adayı sayısını 40’a düşürdü. Genel Başkan’ın kullanacağı 10 kontenjan ve kadın kotasının durumu değerlendirildikten sonra kesin aday listesi bu akşam belirlenecek.

Aday belirleme sürecine 2 bin 100 civarında üye katıldı.

Genel Sekreter Enver Öztürk yaptığı açıklamada, “Bu dönemde 2 bin 100’ün üstünde bir üyenin Lefkoşa’ya gelip parti içi seçimde iradesini ortaya koyması YDP’nin artık önlenemez bir güce ulaştığının göstergesi. Bu rakam UBP’nin dışındaki diğer partilerin birkaç katı. Seçim Manifestomuz hazır. Bütün İlçelerde Aday tanıtım şölenleri düzenleyeceğiz. Oldukça iddialıyız” dedi.

YDP’nin adaylar şu şekilde sıralandı:

Lefkoşa

1-Eda Yenen

2-Suphi Asiltürk

3-Yılmaz Kaldırım

4-Erşah Sabit Yılmaz

5-Ali Yenen

6-Özlem Ayşe Doğandemir

7-Mustafa Yeşil

8-Ömer Yayla

9-Banu Bozlakoğlu

10-Hüseyin Gürlek

11-Metin Akar

12-Zeynep Sinem Keser

Gazimağusa

1-Dürdane Abi Acı

2-İlter Ömeroğlu

3-Habibe Çetin

4-Hatice Seçkin

5-Yusuf Çelik

6-Ali Koruk

7-Ali Yakar

8-Bünyamin Öztürk

9-Mahmut Hayta

10-Mehmet Özkardaş

Girne

1-Ramazan Karal

2-Reyhan Aydın

3-Fatma Bahadır

4-Mehmet Tunçtürk

5-Fuat Tek

6-Güller Karammali

7-Nurşah Çiftçi

8-Hacı Ali Özdemir

İskele

1-Neslihan Vural

2-Akut Günel

3-Arif Özbayrak

4-Celal Açık

5-Hakkı Kandemir

Güzelyurt

1-Elmas Süzgen

2-Hakan Bozkurt

3-Gökhan Saraç

Lefke

1-Nejla Gazi

2-Kadir Ozan