Listeler hazır

Demokrat Parti (DP), Yeniden Doğuş Partisi (YDP) ve Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) dün gerçekleştirdikleri seçimle 23 Ocak 2022 tarihinde yapılacak erken genel seçimde milletvekilliği için yarışacak adaylarını belirledi.
DP’de adaylık ve sıralama seçimi dün 11.00 -20.00 saatleri arasında Sanayi Odası’nda yapıldı. Aday adayları arasından 40 adayın seçilmesinin ardından ise 10 tane başkan kontenjanı aday listesine eklenecek.
Diyalog’un kontenjan adaylarının kim olacağı sorusunu da yanıtlayan DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu “Gazimağusa’da 3 kontenjan adayımız var. Biz ikisini kullanacağız. Bir tanesi Mücahit Kaya diğer Mehmet Hasgüler adayımız. İskele’de Mine Emiroğlu, Güzelyurt’ta Rahme Hanım, Lefkoşa’da Dr. Mert Taşkın, Mehmet Çıldır, Girne’de Serhat Akpınar ve Ceren Hanım kontenjan adayımız var. Kontenjan adaylarını 10’dan 8’e indirdik” dedi.
Yeniden Doğuş Partisi’nde de 09.00-22.00 saatleri arasında Atatürk Spor Salonu’nun Antrenman Salonu’nda yapıldı.
YDP’de, Genel Başkan ile Genel Sekreter de kontenjan adayları arasında.
YDP Lefkoşa listesinde 1’inci, 2’nci, 5’inci ve 7’inci, Mağusa listesinde 1’inci, 5’inci ve 7’inci, Girne listesinde ise 3’üncü, 5’inci ve 7’inci sıralarda kontenjanlara yer verilecek.
DP’de 848 üye oy kullandı
DP’de milletvekili adayı secimi için oy verme işlemi saat 22.00 sıralarında tamamlandı. Toplamda 848 üye oy kullandı.
DP’nin milletvekili adayları ve sıraları şu şekilde:
Lefkoşa:
1-Ali Tunçtaşlı
2-Hasan Tosunoğlu
3-Serhan Aktuç
4-Özlem Dinçoğlu
5-Sinem Tip
6-Funda Özsakınç
7-İnanç Babalik
8-Hüseyin Akcan
9-Latif Akça
10-Fatma Öztürk Çata
11-Ali Horoz
12-Mehmet Ortak
13-Emel Sayar
14-Çetin Sadeli
15-Mete Bayramoğlu
16-Abdülkadir Kösedağ
Gazimağusa
1-Şirin Zaimağaoğlu
2-Ahmet Demirel
3-Ömer Gökel
4-Fikret Deniz
5-Nuray Uncu
6-Benek Çağakanlı
7-Ali Anıl Yüce
8-Soyhan Bilgeer
9-Alparsan Diktaş
10-Leyla Avgın
11-Eren Çalıkuşu
12-Timuçin Erbay
13-Osman Şeker
14-Ertuğrul Eker
Girne
1-Hande Kayasal Çelikden
2-Redif Nurel
3-Harun Demir
4-Orsel Neşe
5-Enver Hoca
6-Aslı Babayiğit
7-Arif Uzunali
8-Atilla Deva
9-Nazım Arslan
10-Yıldız Kul
11-Faik Dağaştı
12- Kontenjan adayı
İskele
1-Maşallah Cihangir
2-Hür Alevkayalı
4-Çağla Eroğlu
Güzelyurt
1-Erkan Kaya
2-Eliz Fellahoğlu
Lefke
1-Gürsel Bağlaş
2-Hüseyin Turaç
YDP’de 2 bin 100 civarında üye oy kullandı
YPD’de üyeler 69 aday adayı sayısını 40’a düşürdü. Genel Başkan’ın kullanacağı 10 kontenjan ve kadın kotasının durumu değerlendirildikten sonra kesin aday listesi bu akşam belirlenecek.
Aday belirleme sürecine 2 bin 100 civarında üye katıldı.
Genel Sekreter Enver Öztürk yaptığı açıklamada, “Bu dönemde 2 bin 100’ün üstünde bir üyenin Lefkoşa’ya gelip parti içi seçimde iradesini ortaya koyması YDP’nin artık önlenemez bir güce ulaştığının göstergesi. Bu rakam UBP’nin dışındaki diğer partilerin birkaç katı. Seçim Manifestomuz hazır. Bütün İlçelerde Aday tanıtım şölenleri düzenleyeceğiz. Oldukça iddialıyız” dedi.
YDP’nin adaylar şu şekilde sıralandı:
Lefkoşa
1-Eda Yenen
2-Suphi Asiltürk
3-Yılmaz Kaldırım
4-Erşah Sabit Yılmaz
5-Ali Yenen
6-Özlem Ayşe Doğandemir
7-Mustafa Yeşil
8-Ömer Yayla
9-Banu Bozlakoğlu
10-Hüseyin Gürlek
11-Metin Akar
12-Zeynep Sinem Keser
Gazimağusa
1-Dürdane Abi Acı
2-İlter Ömeroğlu
3-Habibe Çetin
4-Hatice Seçkin
5-Yusuf Çelik
6-Ali Koruk
7-Ali Yakar
8-Bünyamin Öztürk
9-Mahmut Hayta
10-Mehmet Özkardaş
Girne
1-Ramazan Karal
2-Reyhan Aydın
3-Fatma Bahadır
4-Mehmet Tunçtürk
5-Fuat Tek
6-Güller Karammali
7-Nurşah Çiftçi
8-Hacı Ali Özdemir
İskele
1-Neslihan Vural
2-Akut Günel
3-Arif Özbayrak
4-Celal Açık
5-Hakkı Kandemir
Güzelyurt
1-Elmas Süzgen
2-Hakan Bozkurt
3-Gökhan Saraç
Lefke
1-Nejla Gazi
2-Kadir Ozan