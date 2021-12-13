44 yaşında veda etti

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 20 bin 697 test sonucu 155'i yerel 200 pozitif vakaya rastlandı, bir kişi hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden hastanın 44 yaşındaki Hilal Özer olduğu belirtildi.

Hastanesi Yoğun Bakım Servisi’nde tedavi gören Özer’in böbrek nakli olduğu ve bu nedenle bazı ilaçlar kullandığı için Covid-19 ile mücadele edemediği belirtildi.

Ülkede Covid-19’dan ölenlerin sayısı 118'e yükseldi.

KKTC Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, dün 273 kişi de taburcu edildi. Tedavisi devam eden vaka sayısının 2 bin 612, Pandemi merkezindeki hasta sayısının 74, Merkezi karantinadaki vaka sayısının 2 bin 516, yoğun bakımda yatan hasta sayısının ise 22 olduğu açıklandı.

45 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktaydı. 155 kişi ise yerel vaka.

Vakalardan, 64 kişi Lefkoşa, 37 kişi Girne, 38 kişi Gazimağusa, 4 kişi Güzelyurt, 11 kişi İskele, 1 kişi Lefke Bölgesi'nden.

Covid-19 genel durumu

Dün yapılan test sayısı: 20.697

Dün saptanan pozitif vaka sayısı: 200

Ülke dışından gelen vaka sayısı :

Karantinada pozitifleşen temaslı vaka sayısı: 45

Yerel vaka sayısı: 155

İyileşip dün taburcu edilen hasta sayısı: 273



Bugün kaybedilen hasta: 1Yapılan toplam test sayısı: 4.347.020Toplam vaka sayısı: 31.973İyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısı: 29.245Tedavisi devam eden vaka sayısı: 2612Pandemi merkezindeki hasta sayısı: 74Merkezi karantinadaki vaka sayısı: 2516Toplam kaybedilen hasta sayısı: 118Yoğun bakımda yatan hasta sayısı: 22

Hiç aşı yapılmadı

Ülke genelinde dün yapılan aşı miktarı:

Son 24 saat içerisinde takılan bileklik sayısı: 497

Son 24 saat içerisinde takibi sonlandırılan bileklik sayısı: 477

Takip edilen toplam bileklik sayısı: 7060

Takibi sonlandırılan toplam bileklik sayısı: 95.404.

Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2021, 11:40