44 yaşında veda etti

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 20 bin 697 test sonucu 155'i yerel 200 pozitif vakaya rastlandı, bir kişi hayatını kaybetti.
Hayatını kaybeden hastanın 44 yaşındaki Hilal Özer olduğu belirtildi.
Hastanesi Yoğun Bakım Servisi’nde tedavi gören Özer’in böbrek nakli olduğu ve bu nedenle bazı ilaçlar kullandığı için Covid-19 ile mücadele edemediği belirtildi.
Ülkede Covid-19’dan ölenlerin sayısı 118'e yükseldi.
KKTC Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, dün 273 kişi de taburcu edildi. Tedavisi devam eden vaka sayısının 2 bin 612, Pandemi merkezindeki hasta sayısının 74, Merkezi karantinadaki vaka sayısının 2 bin 516, yoğun bakımda yatan hasta sayısının ise 22 olduğu açıklandı.
45 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktaydı. 155 kişi ise yerel vaka.
Vakalardan, 64 kişi Lefkoşa, 37 kişi Girne, 38 kişi Gazimağusa, 4 kişi Güzelyurt, 11 kişi İskele, 1 kişi Lefke Bölgesi'nden.
Covid-19 genel durumu
Dün yapılan test sayısı: 20.697
Dün saptanan pozitif vaka sayısı: 200
Ülke dışından gelen vaka sayısı :
Karantinada pozitifleşen temaslı vaka sayısı: 45
Yerel vaka sayısı: 155
İyileşip dün taburcu edilen hasta sayısı: 273
Yapılan toplam test sayısı: 4.347.020
Toplam vaka sayısı: 31.973
İyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısı: 29.245
Tedavisi devam eden vaka sayısı: 2612
Pandemi merkezindeki hasta sayısı: 74
Merkezi karantinadaki vaka sayısı: 2516
Toplam kaybedilen hasta sayısı: 118
Yoğun bakımda yatan hasta sayısı: 22
Hiç aşı yapılmadı
Ülke genelinde dün yapılan aşı miktarı:
Son 24 saat içerisinde takılan bileklik sayısı: 497
Son 24 saat içerisinde takibi sonlandırılan bileklik sayısı: 477
Takip edilen toplam bileklik sayısı: 7060
Takibi sonlandırılan toplam bileklik sayısı: 95.404.