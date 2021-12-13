Bölge halkı tepkili

Koçinotrimitya’da bulunan Purnara Mülteci Kampı önünde bölge sakinleri tarafından protesto eylemi yapıldığı bildirildi.
Haberde, eylemcilerin 10 dakikalığına yolu kapattıkları ve tüm vatandaşlar gibi güvenlik, sağlık ve refah koşulları istediklerini dile getirdikleri kaydedildi.
AKEL’e tepki
Gazete, bir diğer haberinde ise, Rum İçişleri Bakanlığı’nın AKEL’e, mülteciler konusundaki tavrı nedeniyle eleştirilerde bulunduğunu yazdı.
Habere göre Rum İçişleri Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada AKEL’in mülteciler konusundaki sorunları görmek ve ülkenin menfaatini gözetmek yerine konuyu çarptırarak partisel çıkar elde etmeye çalıştığını kaydetti.
Rum İçişleri Bakanlığı, AKEL’in mülteci sorunundan Rum Hükümeti ile İçişleri Bakanlığı’nı sorumlu tutmasına yanıt vererek, AKEL’in yapmış olduğu 621 kelimelik açıklamanın içinde “Türkiye”, “Yeşil Hat üzerinden yasadışı geçişler”, “ülkenin demografik yapısının korunması” veya en azından mülteciler nedeniyle yaşanan sorunlarla ilgili birkaç kelime aradıklarını, ancak bulamadıklarını belirtti.
Açıklamada, AKEL’in mülteci sorununu Türkiye’ye bağlamayıp, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile DİSİ’ye yüklendiği ifade edildi.