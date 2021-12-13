Doğu Akdeniz’deki gerginliğin azaltılabilmesine yönelik yöntemler bulunabilmesi için perde gerisinde yoğun faaliyetlerde bulunulduğu bildirildi.

Fileleftheros gazetesi “Enerji Yeniden Katalizör… Gerginliğin Azaltılması İçin Perde Gerisinde Faaliyetler Yürütülüyor, Ankara’ya Teşvik Veriliyor” başlık ve spotuyla manşetten aktardığı haberinde, doğalgazın Doğu Akdeniz’deki gerginliğin azaltılmasına yönelik katalizör olması ve Kıbrıs sorununun çözümünde teşvik olarak rol oynaması için perde gerisi faaliyetler yapıldığını yazdı.

Gazete, bahsi geçen “paketleme” ve Güven Yaratıcı Önlemler’in (GYÖ) ileri götürülmesi yaklaşımının, bir yandan Türkiye’ye yönelik yaptırımlardan kaçınmak, diğer yandan da Türkiye’nin bölgede yarattığı baş ağrısından kurtulmak için seçildiğini kaydetti.

Henüz resmiyet kazanmamış olan bu perde gerisi faaliyetleri AB üyesi ülkeler ile AB bürokrasisinin başlattığını belirten gazete, Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi” içerisinde faaliyet gösteren şirketlerin de bu faaliyetlere kayıtsız kalmadığına işaret etti.



Gazete, perde gerisindeki güçlerin, Türkiye’nin uç faaliyetlerini sonlandırıp müzakere sürecini yeniden ısıtabilmek için, Kıbrıs sorunu ile enerji konusu arasında bağlantı kurmaktan başka bir yöntem bulunmadığını ifade ettiğini ve bu yöntemin yeni olmayıp geçmişte de denendiğini; ancak sonuç alınamadığını yazdı.Gazete, elde ettiği bilgilere dayanarak, AB Siyasi ve Güvenlik Komitesi’nin son toplantısında Türkiye’nin tavrı ve AB tarafından uygulanabilecek yaptırımlarla ilgili tartışma yapıldığını ve bu tartışmada Almanya temsilcisinin, çözüme yardımcı olabilecek GYÖ’ler gibi bazı tedbirler bulunduğuna işaret ederek, karar ön taslağına dahil edilen maddelere atıfta bulunduğunu kaydetti.Haberde, Rum Yönetimi’nin, tartışmanın konusunun Türkiye’ye uygulanacak yaptırımlar olması bağlamında Almanya’nın bu görüşüne tamamen karşı çıktığı ve iki konu arasında alaka bulunmadığını vurguladığı belirtildi.Gazete, Rum Yönetimi’nin, enerji konusunun GYÖ’lere dahil edilmesinin kabul edilmesi ve Kıbrıs sorunu ile enerji konusunun bağlanması halinde, konunun iki toplumlu boyut kazanacağı ve Türk tezlerini tatmin edeceği görüşünde olduğunu; tedbirlerle ilgili nihai görüntünün de yarınki AB Dış İlişkiler Konseyi toplantısında belli olacağını yazdı.