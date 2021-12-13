‘Ekonomik önlem alınmalı’

Toplumcu Kurtuluş Partisi- Yeni Güçler (TKP) Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, halkın zamlar ve dövizin önlenemeyen yükselişi sonrasında çok zor günler geçirdiğini belirtti. Çakıcı, "Kıbrıs Türk halkının TKP gibi güçlü, kararlı ve cesur siyasi bir yapıya ihtiyacı vardır. Bugün ki kavga ekmeğimizi kurtarma kavgasıdır. Ülke kaynakları ancak bu kararlı ekonomik önlemlerle kurtarılabilir" dedi.

Güzelyurt Açık Pazarı'nı ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Çakıcı, çalışan esnafın sorunlarını dinleyerek, çözüm önerilerini paylaştı.

Parti’den verilen bilgiye göre, Örgütlenmeden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Ersen Sururi, MYK üyesi Zuhal Koreli, Girne İlçe Başkanı Yurdaer Garip ve diğer partililer, “25 Adımda Kurtuluş Manifestosu” isimli kitapçığı esnaf ve vatandaşlara dağıtarak, TKP'nin programı hakkında bilgiler verdi.



Güzelyurt halkı ve esnafının tüm ülkede yaşanan ekonomik krizi diğer ilçelere oranla çok daha ağır olarak hissettiklerini vurgulayan Çakıcı, "Ülke genelinde bir ekonomik kalkınma planına ve kaynağa ihtiyaç vardır. Özellikle Güzelyurt bölgesinin daha çok yatırım ve kaynağa ihtiyacı olduğu gün gibi ortadadır" dedi.Çakıcı, TKP'nin Kıbrıs Türk halkının kalan son alternatifi, denenmeyen tek parti olduğunu belirterek, "TKP güçlü ve yenilikçi vizyonu ve projeleriyle Kıbrıs Türk halkının hayatını refah seviyesini yükseltmek için projelerini kararlı bir şekilde hayata geçirecektir. Bunun için hep birlikte mücadele etmenin yollarını bulmalıyız. Kıbrıs Türk halkı artık ayağa kalkmalı ve yarın artık bugün diyerek, yurdumuzu bu kötü düzenden kurtarmalıyız. Bilinmelidir ki, biz TKP'liler olarak yurdumuzdan vazgeçmeyeceğiz ve mücadelemizi kararlı bir şekilde sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.