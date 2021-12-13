‘Önemli görevleri var’

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, siyasi yaşamının her anında, muhtarlarla birlikte olduğunu dile getirdi. Tatar, muhtarların halk için çok önemli görevleri yürüttüğünü söyledi. Cumhurbaşkanı Tatar, Gazimağusa Muhtarlar Derneği’nin yeni yıl yemeğine katıldı. Gecede Tatar’a KKTC ve TC bayraklarının bir ada olduğu rozet takıldı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar yemekte yaptığı konuşmada, siyasi yaşamının her anında, muhtarlarla birlikte olduğunu dile getirdi.

Siyaset merdivenlerini tırmanırken muhtarlarla her zaman yakın ilişki içerisinde bulunan bir kişi olarak böylesine anlamlı bir gecede olmaktan dolayı duyduğu mutluluğu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar şunları söyledi:



“Bu makamlara gelmek kolay değildir. Basamakları yavaş yavaş çıkmak sizi güçlü yapar. Onun için ben güçlüyüm, ben halk sevgisiyle buralara gelmiş bir insanım. Sizi, hem Anavatan Türkiye’de hem de dünyanın çeşitli ülkelerinde temsil etmek suretiyle KKTC’nin bayrağını ve halkın vatan sevgisini temsil etmenin gururu içerisindeyim. Benim için muhtarlarımızın arasındaki birlik ve beraberlik, halka verilen hizmet çok önemlidir. Demokrasimizin çarklarının içerisinde ilk adım olarak mahallesindeki insanların desteğini alarak muhtar seçilen insanlarımız, demokrasiye katkı; halka büyük bir hizmet ve her zaman ülkesinde emek verebilmek için gece gündüz, yaz kış demeden herkese kapısını açan muhtarlarımızı alkışlıyorum. Maliye Bakanı ve Başbakan olduğum dönemlerde yapılan düzenlemeler ve iyileştirmelerle sizlere olan katkılar başlamıştır.”

Hizmetleri önemli

Konuşmasında muhtarların devletine faydalı bir şekilde hizmet veren kişiler olduğuna vurgu yapan Tatar, şöyle devam etti:

“Devletine faydalı bir şekilde hizmet veren kişiler olarak halkın size güveni tamdır. Bu şekilde yolumuza devam edeceğiz. Halkımızın sağlıklı ve mutlu olması tek dileğimizdir. Geleceğe umutla bakabilmemiz için elimizden gelen her şeyin sorumluluğu içindeyiz. Sizden alacağımız değerli görüşlerinizle siyaset arenasında ülkeyi daha iyi noktaya taşımamız için sizinle birlikte olmanın bahtiyarlığı içindeyim. Ülkemize her şeyin hayırlı olmasını temenni eder, bütün muhtarlarımıza da başarılar dilerim” diyerek sözlerine son verdi.”