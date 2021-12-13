‘Önemli görevleri var’

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, siyasi yaşamının her anında, muhtarlarla birlikte olduğunu dile getirdi. Tatar, muhtarların halk için çok önemli görevleri yürüttüğünü söyledi. Cumhurbaşkanı Tatar, Gazimağusa Muhtarlar Derneği’nin yeni yıl yemeğine katıldı. Gecede Tatar’a KKTC ve TC bayraklarının bir ada olduğu rozet takıldı.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar yemekte yaptığı konuşmada, siyasi yaşamının her anında, muhtarlarla birlikte olduğunu dile getirdi.
Siyaset merdivenlerini tırmanırken muhtarlarla her zaman yakın ilişki içerisinde bulunan bir kişi olarak böylesine anlamlı bir gecede olmaktan dolayı duyduğu mutluluğu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar şunları söyledi:
Hizmetleri önemli
Konuşmasında muhtarların devletine faydalı bir şekilde hizmet veren kişiler olduğuna vurgu yapan Tatar, şöyle devam etti:
“Devletine faydalı bir şekilde hizmet veren kişiler olarak halkın size güveni tamdır. Bu şekilde yolumuza devam edeceğiz. Halkımızın sağlıklı ve mutlu olması tek dileğimizdir. Geleceğe umutla bakabilmemiz için elimizden gelen her şeyin sorumluluğu içindeyiz. Sizden alacağımız değerli görüşlerinizle siyaset arenasında ülkeyi daha iyi noktaya taşımamız için sizinle birlikte olmanın bahtiyarlığı içindeyim. Ülkemize her şeyin hayırlı olmasını temenni eder, bütün muhtarlarımıza da başarılar dilerim” diyerek sözlerine son verdi.”