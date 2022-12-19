Messi’nin hayali  gerçek oldu

Dünya Kupası'nda ikişer şampiyonlukları bulunan Arjantin ile Fransa, üçüncü şampiyonluk için karşı karşıya geldi.

2022 Dünya Kupası'nda şampiyon Arjantin. Normal süresi 3-3 biten unutulmaz finalde Fransa'yı penaltı atışlarında mağlup eden Tangocular, tarihinde 3. kez kupanın sahibi oldu. Rekorlarıyla turnuvaya damga vuran Lionel Messi kariyerindeki eksik parçayı Katar'da tamamladı.

Fransa'ya karşı sahaya çıkan 35 yaşındaki Messi, turnuvada 26. kez forma giyerek Alman futbolcu Lothar Matthaus'u geride bıraktı.

Arjantinli yıldız, turnuvada aldığı süreyle de yeni rekorun sahibi oldu. Messi, bu alanda 2217 dakikayla rekoru elinde tutan İtalyan Paolo Maldini'yi geçti.

Messi, Dünya Kupası'nda 19 kez en çok kaptan olarak sahaya çıkan futbolcu konumunda. Arjantinli oyuncuyu 17 maçla Meksikalı Rafa Marquez ve 16 maçla Diego Maradona izliyor.

En son 1986’da şampiyon olan Arjantin 36 yıl sonra kazandığı şampiyonluk kupasını büyük sevinçle kaldırırken muhteşem ödül töreni de izleyenleri büyüledi.

Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2022, 10:46