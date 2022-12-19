Bahçeye girdi

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa Dipkarpaz anayolunda, Boğaz yakınlarında önceki gece meydana gelen trafik kazası sonucu bir kişi yaralandı. Kaza, 216 promil alkol etkisi altında direksiyon başına geçen sürücünün, yolun sağından çıkıp, bir evin bahçe duvarına çarptıktan sonra, evin bahçesine girerek bir takla atması sonucu meydana geldi.

Polisten alınan bilgiye göre, önceki akşam saat 21.15’te, Gazimağusa Dipkarpaz anayolu üzerinde, yönetimindeki JJ 350 plakalı aracı ile 216 promil alkol tesiri altında seyreden 31 yaşındaki Serhat Oğuz Sekmen, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağından çıktı ve bir evin bahçe duvarına çarptıktan sonra, bahçe içerisine girerek bir takla attı.

Kaza sonucu hafif yaralanan sürücü Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polisin kaza ile ilgili soruşturması sürüyor.

