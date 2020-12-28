MOK yeniden doğdu

KKTC Milli Olimpiyat Komitesi spor federasyonlarıyla görüşerek komiteyi yeniden aktif hale getirmeye çalışıyor.

Yasal zemine kavuştuk

KKTC Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Dursun Koç mahkeme süreçlerinin tamamlandığını ve tüm tescil işlemlerinin yapılarak yasal zemine kavuştuklarını kaydetti.

IOC tüzüğüne uygun olarak tüzük yenilendi

Dursun Koç, KKTC Milli Olimpiyat Komitesi tüzüğünün de değiştiğini belirterek “Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi ile birlikte 18 ülkenin tüzüklerini inceleyerek IOC’ye (Uluslararası Olimpiyat Komitesi) uygun bir tüzük hazırladıklarını ve hayata geçirdiklerini kaydetti.

Toplantılar başlıyor

KKTC Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Dursun Koç tüzük ve yasal zemine kavuşmalarının ardından komitenin doğal üyesi olan federasyonlarla görüşmeye başlayacaklarını belirterek “Komitenin doğal üyesi olan federasyonlarla grup halinde toplantılar yapacağız. Pandemi nedeniyle üçer beşer yapacağımız toplantılarımızda federasyonlarımızın da görüşlerini alacağız” dedi.

İlk toplantı çarşamba günü

Komite başkanı Dursun Koç ilk toplantının Çarşamba günü 3 federasyon ile yapılacağını belirterek “Komite yönetim kurulu üyesi 2-3 arkadaş federasyonların da ikişer üçer temsilcileri ile ilk toplantımızı çarşamba günü yapacağız. Federasyon temsilcileri ile toplantılarımız haftada bir olacak şekilde devam edecek” dedi.

Bugüne kadar göz yumduk

KKTC Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Dursun Koç bazı federasyonların üyelik şartlarını yerine getirmediğine vurgu yaparak “yasal olarak KKTC MOK’a üye olmayan Federasyonlar devlet katkısı alamaz ve yine yurt dışı temasında bulunamazlar. Biz bugüne kadar sporcularımızın önünü kesmemek adına göz yumduk” dedi.

Genel kurul 2022’de

Dursun Koç federasyonlarla bu yıl içerisinde görüşmelerin tamamlanarak 2022 yılı içerisinde olağan genel kurul yapacaklarını kaydederek “Tabi seçimli genel kurul 2022 yılında ama 2021 yılında da bu genel kurulu yapabiliriz” dedi.

Çok şey kaybediyoruz

“Milli Olimpiyat Komitesi’nin sıkıntılı olmasından dolayı bugüne kadar çok şey kaçırdık” diyen MOK Başkanı Dursun Koç “Artık bu ayıbı bitirmek istiyoruz. Ülke sporu adına niyetimiz üzüm yemek, bağcıyı dövmek değil” diyerek niyetlerinin spora hizmet olduğuna vurgu yaptı.