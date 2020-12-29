Önemli tavsiye

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Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) Covid-19 Bilim Kurulu üyesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Nesil Bayraktar, Covid-19’a karşı geliştirilen aşıların temin edilerek, öncelikli olarak hastalığın ölümcül seyredebileceği risk gruplarına yapılması gerektiğini belirtti.

Ülkeye gelmesi muhtemel iki Coronavirüs aşısı bulunduğu söyleyen Bayraktar, bunlardan birinin Türkiye’den temin edilecek Çin’in geliştirdiği Sinovac, diğerinin ise Avrupa Birliği üzerinden Güney Kıbrıs’tan gelmesi muhtemel BioNTech and Pfizer olduğunu belirtti.

Sinovac’ın Faz 3 çalışmalarının Türkiye’de tamamlandığını, herhangi bir ciddi yan etki tespit edilmediğini dile getiren Bayraktar, aşının etkinliğine yönelik çalışmaların Brezilya ve Şili’de devam ettiğini söyledi.

Aşının iki merkezden onay alması gerektiğini dile getiren Bayraktar, onayın alınacağına inandığını kaydetti.

TAK’a konuşan Bayraktar, Sinovac ile ilgili en kötü senaryonun; etkinliğinin düşüklüğü olabileceğini dile getirdi.

Ülkeye gelmesi muhtemel diğer aşının ise Avrupa Birliği ülkeleri tarafından uygulanmaya başlanan BioNTech-Pfizer olduğunu söyleyen Bayraktar, mRNA temelli bir aşı olan BioNTech-Pfizer’ın kısa ve orta vadeli etkinliğinin bilindiğini ancak uzun vadeli etkisinin bilinmediğini kaydetti.

BioNTech-Pfizer’ın onay almış bir aşı olduğunu belirten Bayraktar, aşının 6 ayda bir tekrarlanması gerektiğini anlattı.

Bayraktar, bu aşının Güney Kıbrıs’tan ülkeye getirilmesi adına İki Toplumlu Sağlık Komitesi’nin çalışma yapmakta olduğunu kaydetti.

Halkın her iki aşının da avantaj ve dezavantajlarını bilmesi ve bu doğrultuda seçim yapmasının sağlanması gerektiğini belirten Bayraktar, beden özgürlüğünün önemine vurgu yaptı.

Bayraktar, sürecin sürdürülebilir olmadığını, özellikle risk gruplarının süratle aşılanması gerektiğini ifade etti.

“Korunmayı ihmal etmeyelim”

Nesil Bayraktar, yerel vakaların arttığını söyleyerek, “Isının 20 derecenin altına düşmesinin ardından vakalarda bir artış bekliyorduk” dedi.

Hastalığın yayılmasını engellemek adına yapılması gerekenleri sıralayan Bayraktar, “Kalabalıklara girmeyelim, mesafeyi koruyalım, havalandırma olmayan ortamlardan uzak duralım” diye konuştu.

Bayraktar, yeni yıl kutlamalarında da bu önlemlerin göz önünde bulundurulması gerektiğini vurguladı.

Bilimsel panel düzenlendi

Öte yandan Bu Memleket Bizim Platformu, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) ile iş birliği içinde, “Coronavirüs Aşıları ve Salgında Gelinen Durum” konulu bilimsel bir panel düzenledi.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası’nın (KTÖS) yeni salonunda dün saat 17.00’de düzenlenen panele, KTTB Başkanı Dr. Özlem Gürkut’un yanı sıra KTTB Coronavirüs Bilim Kurulu üyesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Nesil Bayraktar ve Çocuk Hastalıları Uzmanı Dr. Halil Hızal konuşmacı olarak katıldı.

KTTB Başkanı Dr. Özlem Gürkut, panelde yaptığı açılış konuşmasında bilim dünyasının Coronavirüs hastalığa karşı geliştirilen aşılar ve ülkede uygulamaya konacak aşılar konusunda bilimsel bilgi vermek amacıyla bu akşamki paneli düzenlediklerini belirtti.

Gürkut, Birliğin, Sağlık Bakanlığı ile görüşerek, ülkede yapılacak herhangi bir aşının, Avrupa İlaç Ajansı (EMA) veya Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) gibi sağlık örgütlerinin rehberlerine girmiş olma şartının aranması gerektiğini ve çalışma fazında olan aşılardan herhangi birisinin uygulamaya girmesi halinde ise insanlara bunun bir çalışma aşısı olduğu konusunda bilgi verilmesi ve onay formu imzalatmak suretiyle yapılması gerektiği yönündeki duruşunu ilettiklerini söyledi.

Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Halil Hızal, dünyada birçok ülkeye Covid-19 aşıları ulaşmadan KKTC’ye aşıların gelmesinin beklendiğini belirtti.

Ülkedeki aşı planlaması konusunda tam bir netlik olmadığını belirten Hızal, aşı planlaması yapılması gerektiğini ve bu planlamada sağlık çalışanlarına, bakım evleri sakinlerine, 65 yaş üzeri ve kronik hastalığı olanlara öncelik verilmesi gerektiğini söyledi.