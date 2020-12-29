Saray yalanladı

Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu II. Hrisostomos’un, Politis gazetesine verdiği demeçte Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, iki devlet çözüm istediğini ve bunu kendisine de itiraf ettiğini söylemesi Güney Kıbrıs’ı karıştırdı.

Anastasiadis dün yazılı açıklama yaparak, II. Hrisostomos’u yalanladı. AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu da Anastasiadis’i yalancılıkla suçladı.

Haravgi gazetesi “Başpiskopos İki Devlet Konusunda Anastasiadis’i ‘Çiviledi’” başlığıyla manşete çektiği haberde, AKEL Genel Sekreteri Kiprianu’nun sosyal medya hesabından yaptığı tepki paylaşımını aktardı.

Gazeteye göre Kiprianu, şahsi twitter hesabında şu paylaşımı yaptı:

“İki acı gerçek (yeniden) teyit oluyor:

1. Başkan, hiçbir zaman iki devlet çözümü görüşmediğini iddia ederken yalan söylüyor.

2. Tarihte ilk kez bir başkan Kıbrıs’ın yarısını Türkiye’ye hibe etmeyi aklından geçirmekle kalmayıp, çeşitli kişilerle görüştü.”

Çavuşoğlu defalarca açıkladı

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun bu konuyu Nikos Anastasiadis’le görüştüğünü ve Anastasiadis’in olumsuz olmadığını birçok kez kamuoyu önünde açıkladığı, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın da 3 Kasım 2020’deki görüşmelerinin ardından “Anastasiadis’in önüne iki devlet çözümünü koyduğumda tamamen olumsuz yaklaşmadı” dediği hatırlatıldı.

Haberde Anastasiadis’in her defasında bu açıklamaları yalanladığına dikkat çekildi.

Anastasiadis’in açıklaması

Nikos Anastasiadis ise yazılı açıklamasında, 2017 Temmuzu itibarıyla Crans Montana sürecinin çökme sebebini izah etmek üzere II. Hrisostomos ile bir dizi görüşme yaptığını belirterek “görüşmelerin birinde Hrisostomos’a Türkiye’nin hedeflerini aktardım” diyerek şunları kaydetti:

“Her ikimiz de BM ve AB tarafından kabul edilmeyecek olmasının ötesinde, Kıbrıs Helenizm’inin güvenliği aleyhine olması nedeniyle iki devlet çözümünün kabulünün mümkün olmadığı ortak anlayışına vardık. Başpiskopos bütün o diyalogda tezlerimi başka türlü anladıysa üzgünüm. Eylül 2017’de BM Genel Sekreteri’ne yazılı sunduğum önerilerde istikrarla duruyorum. O zamandan itibaren, müzakerelerin 25 Kasım 2019 Berlin Ortak Açıklaması temelinde, Crans Montana’da koptuğu yerden devam etmesi hedefiyle Kıbrıs Rum tarafının tezlerinin değişmediğini birçok mektubumda dile getirdim.”