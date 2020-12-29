Belediye ekipleri ve Başkan Güngördü, Bellapais’te fidan dikti

Girne Belediyesi Park ve Bahçeler bölümüne bağlı ekipler hafta sonu, Bellapais bölgesi Fidan Sokak’taki arazide zeytin fidanı dikti.

Yapılan yazılı açıklamaya göre; ağaçlandırmaya Girne Belediyesi Başkanı Nidai Güngördü ile Bellapais Muhtarı Niyazi Engin de katıldı.

Girne Belediyesi Başkanı Nidai Güngördü konuyla ilgili açıklamasında, ağaç ve özellikle zeytin fidanı dikme çalışmalarının devam edeceğini belirterek, geleceğe daha yeşil bir Girne bırakabilmek için çalıştıklarını dile getirdi.

Güngördü, ağaç dikme çalışmalarına katkı koyan tüm vatandaşlara teşekkür etti.