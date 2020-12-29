Lions kulüpleri Lefkoşa’da, 'Gözlük Çerçevesi Geri Dönüşüm Projesi' kapsamında kampanya başlattı

Lefkoşa Başkent Lions Kulübü, Lefkoşa Sarayönü Lions Kulübü, Lefkoşa Merkez Lions Kulübü, Lefkoşa Bölgesi Lions Kulüpleri 'Gözlük Çerçevesi Geri Dönüşüm Projesi' kapsamında kampanya başlattı.

Kampanya için hazırlanan Gözlük Çerçevesi Toplama Sepetleri Lefkoşa’da faaliyet gösteren Önder Mağazası’na, Yenikent Benli Market’e ve Gönyeli Kiler Market’e yerleştirildi.

Kuzey Kıbrıs Lions Kulüpleri Federasyonu’na bağlı Lefkoşa’da faaliyet gösteren üç kulübün başkanı ve üyelerinin yer aldığı kampanyanın başlama startı Lefkoşa Önder Alışveriş Merkezinden verildi.

Lefkoşa Başkent Lions Kulübü Başkanı Rezan Şekerzade, Lefkoşa Sarayönü Lions Kulübü Başkanı Sare Tüfekçi, Lefkoşa Merkez Lions Kulübü Başkanı Pervin Gürler, Kuzey Kıbrıs Lions Kulüpleri Federasyonu Lefkoşa Bölge Sorumlusu Özlem Odabaşı Vardan, Kuzey Kıbrıs Lions Kulüpleri Federasyon Onur Kurulu Üyeleri Ezcan Özsoy ve Munise Yeten ile Kulüplerin Yönetim Kurulu üyeleri de kampanyayı başlatmak için orada hazır bulundu.

Mağaza sahibi Ahmet Sanver de kampanyanın bereketli olması temennisinde bulunarak katkıda bulundu.

Toplanacak gözlükler Uluslararası Lions Kulüpleri’nin Avrupa’daki Gözlük Toplama Merkezinde öncelikle bakımları yapılıp, ardından numaralandırma işlemlerinden geçirildikten sonra paketlenerek dünyanın birçok ülkesinde ve özellikle Afrika’da ihtiyaçlı kişilere dağıtılacak.