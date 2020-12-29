6 ay içerisinde tamamlanacak

Gazimağusa Belediyesi ile Salih Köroğlu Construction LTD arasında “Gazimağusa Belediyesi Asfalt İşleri İhalesi” sözleşmesi imzalandı.

Kent genelinde altyapısı tamamlanan yollarda asfaltlama çalışmaları yapılması için çıkılan ihalenin sözleşmesine Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter ile Salih Köroğlu Construction LTD Direktörü Gökay Köroğlu imza koydu.

Gazimağusa Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre; Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, imza töreninde yaptığı konuşmada, yol, su, drenaj, kanalizasyon altyapılarının yerel yönetimlerin görevleri arasında olduğunu ve aylardır üzerinde çalıştıkları asfaltlama çalışmalarının ihale sözleşmesinin imzalanmasıyla bu çalışmaların hayat bulacağını söyledi.

Gazimağusa Belediyesi’nin öz kaynaklarından karşılanacak 9 bin tonluk asfalt ihalesinin toplam maliyetinin 3 milyon 342 bin TL artı KDV olduğu bilgisini veren Arter, projenin 6 aylık sürede tamamlanacağını belirtti.