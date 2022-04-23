MTG’nin gurur gecesi

Stat: Mağusa Dr. Fazıl Küçük

Hakemler: Hüseyin Eyyupler, Berk Bağrıkara, İbrâhim Katmer

Mağusa Türk Gücü: Yusuf Yontar(62-Ufuk), Ünal, Bünyamin, Sadık Balarabe, Pote, Lawrence, Uğur, Mehmet Gürlü(62-Adil), Şenol, Emre Özsin(81-Emre Kuvvetlişahin), Halil Uçar

Cihangir: Mehmet Yeşil, Berhan, Barkın(85-Osman Şah), Erol, Muhittin, Nurettin, Mishali, Hakan, Zihni, Berkem(90+3-Çağın), Tacettin(72-Selçuk)

Kaya EMİROĞLU

AKSA Süper Lig şampiyonu Mağusa Türk Gücü üst üste üçüncü şampiyonluğunu toplamda

11. şampiyonluğunu dün akşam düzenlenen şampiyonluk şöleni ile kutladı.

3.dk: Önce Muhittin sonrasında Mishali'nin ceza alanı içinde yerden vuruşlarında Yusuf yatarak önledi.

25.dk: Tacettin'in pasında ceza yayında gelişine vurdu. Top üst köşeden ağlara gitti. 0-1

47.dk: Şenol Şöför topla buluştu. Vuruşunda top üstten az farkla dışarı gitti.

63.dk: Ünal rakibinden kazandığı topu Pote'ye kazandırdı. Pote önce kontrol etti. Sonrasında yerden şutunda top köşeden ağlara gitti. 1-1

Karşılaşma 1-1 beraberlikle tamamlandı.

Öte yandan A takım maçı öncesi oynanan A2 karşılaşmasını da MTG 2-0 kazanarak A2 şampiyonluğunu elde etti.

A takım maçının sonunda düzenlenen ödül töreninde şampiyon MTG’ye madalyaları Ekonomi Bakanı Hasan Taçoy, Tarım Bakanı Dursun Oğuz, Turizm Ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu tarafından verilirken, kupa Başbakan Faiz Sucuoğlu ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından verildi.