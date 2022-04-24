Gururla izlendiler

Fikri Karayel İlkokulu'nun 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı töreni Bostancı köyünün içinde kortej yürüyüşü ile coşkulu bir şekilde başladı.

Okul müdürü Alpay Sezenler'in yanı sıra Okul Aile Birliği başkanı Coşkun İşkey, Akçay Muhtarı Uğur Dereliköylü, Güzelyurt Meclis Üyeleri Hasan Kalkanlı, Cemal Darbaz, Coşkun Talihsiz ve Velettin Taşkent'in öğrencilerin bayramını kutlamasıyla törene devam edildi.

Törende mutlulukları gözlerinden okunan öğrenciler dans gösterileri ve yarışmalarla eğlenceli vakit geçirdiler.

Törene Sağlık Bakanı Ali Pilli, Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, CTP Milletvekili Armağan Candan, Menteş Gündüz de katıldı.

Güncelleme Tarihi: 24 Nisan 2022, 00:56