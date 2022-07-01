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Rallide ödülleri verildi

Pandemi nedeniyle geçtiğimiz yıl yapılamayan ödül töreni önceki akşam gerçekleştirildi

Rallide ödülleri verildi

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu'nun (KKTOK) pandemi nedeni ile yapılamayan 
2020-2021 sezonları ödül töreni önceki akşam gerçekleştirildi. Ödüller sahiplerine teslim edildi. 
2020 sezonu Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonu Fikri Macila-Doğa Koyuncu, 2020 Kuzey Kıbrıs Tırmanma Şampiyonu Doğa Koyuncu, 2021 Basel Holding Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonu Deniz Fahri-Serhan Tan, 2021 Basel Holding Kuzey Kıbrıs Tırmanma Şampiyonu Deniz Denner-Ömer Topçu, 2021 Basel Holding Sprint Kupası Şampiyonu Rauf Denktaş-Mehmet Mişon ve Ayer Argün Kupası Şampiyonu Çağkan Bozalanlar-Hüseyin Çocuk kupalarına kavuştular. Ödül gecesinde yaklaşık 100 sporcuya sponsorlar ve KKTOK Yönetim Kurulu tarafından ödüller takdim edildi.
 

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