Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu'nun (KKTOK) pandemi nedeni ile yapılamayan
2020-2021 sezonları ödül töreni önceki akşam gerçekleştirildi. Ödüller sahiplerine teslim edildi.
2020 sezonu Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonu Fikri Macila-Doğa Koyuncu, 2020 Kuzey Kıbrıs Tırmanma Şampiyonu Doğa Koyuncu, 2021 Basel Holding Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonu Deniz Fahri-Serhan Tan, 2021 Basel Holding Kuzey Kıbrıs Tırmanma Şampiyonu Deniz Denner-Ömer Topçu, 2021 Basel Holding Sprint Kupası Şampiyonu Rauf Denktaş-Mehmet Mişon ve Ayer Argün Kupası Şampiyonu Çağkan Bozalanlar-Hüseyin Çocuk kupalarına kavuştular. Ödül gecesinde yaklaşık 100 sporcuya sponsorlar ve KKTOK Yönetim Kurulu tarafından ödüller takdim edildi.
Rallide ödülleri verildi
Pandemi nedeniyle geçtiğimiz yıl yapılamayan ödül töreni önceki akşam gerçekleştirildi
Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu'nun (KKTOK) pandemi nedeni ile yapılamayan
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